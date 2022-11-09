Рианна вышла замуж за отца своего ребенка и отказалась от брачного контракта

Рианна и A$AP Rocky тайно поженились / instagram.com/badgalriri

В мае 2022 года репер A$AP Rocky (Раким Майерс) выпустил видеоклип под названием D.M.B., в котором он якобы делает предложение своей подруге, американской певице барбадосского происхождения Рианне.

В кадре Раким золотыми гриллзами (металлические декоративные накладки на зубы - прим. редактора) спросил у Рири, выйдет ли она за него, на что певица такими же золотыми гриллзами, но с бриллиантами, ответила: "Да".

Как утверждает источник для Ace Showbiz, церемония, которую разыграли влюбленные в клипе, на самом деле не является инсценировкой - это съемка реальной свадьбы между Рианной и Майерсом, которая состоялась незадолго до появления на свет их первенца.

Также инсайдер рассказывает, что артисты не заключали брачный контракт перед свадьбой, это было их осознанное решение.

Стоит отметить, что в случае развода A$AP Rocky и Рианны, репер может серьезно обогатиться - состояние Рири сейчас составляет около 1.4 миллиардов долларов, а по закону штата Калифорния супруги после расставания имеют право претендовать на половину имущества друг друга.

Ранее стало известно, что колумбийская поп-звезда Шакира отсудила у мужа, футболиста Жерара Пике, опеку над их совместными детьми Миланом и Сашей. Артистка и спортсмен разводятся из-за неверности последнего.

Также голливудская комедийная актриса Ребел Уилсон, после совершенного ею каминг-аута, как бисексуальной женщины, стала матерью в первый раз. У Уилсон родилась дочь.

Другие новости: