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Отец довел: Гарри и Меган со слезами на глазах рассказали о потери ребенка

15 декабря 2022, 20:59
Из-за чрезмерного присутствия в их жизни местной прессы Меган посещали суицидальные мысли.
Принц Гарри и Меган Маркл
Принц Гарри и Меган Маркл / Скриншот

В Сети появилось видео новый эпизод сериала для Netflix про принца Гарри и Меган Маркл.

Супруги откровенно рассказали о потери ребенка в 2020 году.

В тот период Меган Маркл судилась с Associated Newspapers, где были опубликовали фрагменты личного письма, которое она отправляла отцу Томасу после свадьбы. Брюнетка умоляла его перестать врать СМИ о ней, читать очередные слухи и комментировать их.

Из-за этого бывшая актриса страшно переживала, что негативно сказалось на ее беременности. Адвокат супругов рассказала, что Меган не спала из-за давления. К тому же в тот период случился их громкий переезд в Штаты. Как только пара добралась до дома в Калифорнии, все и произошло.

"В первое утро, когда мы проснулись в нашем новом доме, у меня случился выкидыш", - вспоминает Меган со слезами на глазах.

Гарри тут же поделился мнением, что стало причиной трагедии.

"Я считаю, что у моей жены случился выкидыш из-за того, что сделала пресса", — добавил принц. Однако позже наследник королевы оговорился, что не может знать наверняка.

Гарри и Меган Маркг
Гарри и Меган Маркг / кадр из сериала

"Теперь мы точно знаем, что выкидыш был вызван этим? Конечно, нет", — сказал он.

Уже известно, что из-за чрезмерного присутствия в их жизни местной прессы Меган посещали суицидальные мысли, но тогда муж не мог ей помочь в полной мере.

"Я был опустошен. Я знал, что она боролась. Мы оба боролись, но я никогда не думал, что это дойдет до такой стадии", — продолжил он.

Гарри заявил, что виной тому стало влияние родственников, а именно — их воспитание.

"И тот факт, что дело дошло до такой стадии, заставил меня разозлиться и устыдиться. Я не особенно хорошо справлялся с этим. Я отнесся к этому как к "институциональному Гарри", а не как к "мужу Гарри". И то, что завладело моими чувствами, было моей королевской ролью. Меня учили больше беспокоиться о том, что подумают люди, если мы не пойдем на это мероприятие, мы опоздаем. Оглядываясь сейчас назад, я ненавижу себя за это. То, что Меган было нужно от меня, было намного больше, чем я мог дать", — корит себя отец двоих детей.

Ранее жена принца Гарри Меган Маркл, которая не особенно любит показывать своих детей на публике, случайно засветила изображение своего первенца Арчи Маунтбеттен-Виндзора.

Также своими воспоминания о страстном романе с принцем Гарри поделилась звезда реалити-шоу Настоящие домохозяйки округа Колумбия Кэтрин Омманни - мужчина подарил ей "самый страстный поцелуй в ее жизни".

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