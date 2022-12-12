Король Чарльз III готовит серьезный переполох для Меган Маркл и Гарри

Нашумевший сериал про Меган Маркл и принца Гарри и их рассказ о королевской семье беспокоит нового короля.

Король Чарльз, Меган и Гарри / royal.uk, instagram.com/sussexroyal

Принц Гарри и Меган Маркл готовят настоящую бомбу и пытаются подорвать репутацию королевской семьи. Как сообщают британские СМИ, подобный выпад может стоить им очень дорого, утверждают источники.

Сообщается, что король Чарльз III и наследник престола принц Уильям не будут сидеть сложа руки, наблюдая за тем, как публика смакует подробности нового сериала об их семье.

Они готовы дать серьезный отпор Гарри и Маркл, выносящим сор из избы.

Именно поэтому монарх проведет срочные переговоры со своим сыном уже в ближайшее время. Ведь нужно основательно подготовиться к тому моменту, когда Маркл и Гарри выдадут "кулуарные тайны семейства".

"Если возникнет необходимость отреагировать на что-либо в предстоящей серии, вы можете быть уверены, что ответ будет быстрым и надежным", — заявил источник The Mirror.

Ранее жена принца Гарри Меган Маркл, которая не особенно любит показывать своих детей на публике, случайно засветила изображение своего первенца Арчи Маунтбеттен-Виндзора.

Также своими воспоминания о страстном романе с принцем Гарри поделилась звезда реалити-шоу Настоящие домохозяйки округа Колумбия Кэтрин Омманни - мужчина подарил ей "самый страстный поцелуй в ее жизни".

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