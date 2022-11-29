Звезда реалити-шоу раскрыла подробности страстного романа с принцем Гарри

Кэтрин Омманни рассказала про роман с принцем Гарри, когда ему был 21 год / ua.depositphotos.com, facebook.com/catherineommanney

51-летняя дизайнерка интерьеров и звезда реалити-шоу Настоящие домохозяйки округа Колумбия Кэтрин Омманни раскрыла подробности своего романа с принцем Гарри.

Воспоминаниями женщина поделилась с изданием The Sun. 18 лет назад, когда герцогу Сассекскому был всего 21 год, а ей - 34, Омманни и Гарри познакомились в частном баре благодаря их общим знакомым. Тогда он состоял в официальных отношениях с Челси Дэви, а Кэтрин была разведенной матерью-одиночкой.

"У нас были общие друзья в сфере недвижимости, и они нас познакомили. На Гарри была шляпа в австралийском стиле, которая заставила меня рассмеяться, я пошутила над тем, как он выглядит. Думаю, он к этому не привык и это произвело на него впечатление", - вспоминает женщина. Затем они отправились в ночной клуб, из которого вместе поехали домой к друзьям принца.

Там между Гарри и Кэтрин произошло несколько интимных моментов: "Мы поднялись наверх в ванную и начали возиться, как подростки, напевая в зубные щетки, как в микрофоны. Мы вошли в ванну в одежде, и один из наших друзей сделал фото на мой телефон. Потом мы с Гарри пошли на кухню, и он приготовил отличный бутерброд с беконом. Мы сидели на кухне, болтая и хихикая целую вечность. Потом мы начали бороться в шутку, а когда я сказала, что мне пора домой к дочкам, он поднял меня за талию и прижал к стене. Он поцеловал меня, и это был самый невероятный и страстный поцелуй в моей жизни. Я совершенно потеряла дар речи".

Оммани отмечает - несмотря на то что между ними появилась настоящая связь, их отношения продлились недолго: принц был слишком молод, к тому же таблоиды быстро разнюхали о его новом увлечении.

После того эпизода у друзей Гарри, у них еще было несколько страстных свиданий, но затем принц оборвал связь и сменил номер. Кэтрин с пониманием отнеслась к такому финалу. Даже сейчас она вспоминает об их короткой связи и о самом Гарри с теплом. "Он очень смелый, харизматичный, невероятно забавный, умный и милый человек", - отмечает Омманни.

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