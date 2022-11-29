УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Звезда реалити-шоу раскрыла подробности страстного романа с принцем Гарри

29 ноября 2022, 16:51

18 лет назад герцог Сассекский подарил женщине поцелуй "от которого она потеряла дар речи".

Принц Гарри, Кэтрин Омманни
Кэтрин Омманни рассказала про роман с принцем Гарри, когда ему был 21 год / ua.depositphotos.com, facebook.com/catherineommanney

51-летняя дизайнерка интерьеров и звезда реалити-шоу Настоящие домохозяйки округа Колумбия Кэтрин Омманни раскрыла подробности своего романа с принцем Гарри.

Воспоминаниями женщина поделилась с изданием The Sun. 18 лет назад, когда герцогу Сассекскому был всего 21 год, а ей - 34, Омманни и Гарри познакомились в частном баре благодаря их общим знакомым. Тогда он состоял в официальных отношениях с Челси Дэви, а Кэтрин была разведенной матерью-одиночкой.

"У нас были общие друзья в сфере недвижимости, и они нас познакомили. На Гарри была шляпа в австралийском стиле, которая заставила меня рассмеяться, я пошутила над тем, как он выглядит. Думаю, он к этому не привык и это произвело на него впечатление", - вспоминает женщина. Затем они отправились в ночной клуб, из которого вместе поехали домой к друзьям принца.

Там между Гарри и Кэтрин произошло несколько интимных моментов: "Мы поднялись наверх в ванную и начали возиться, как подростки, напевая в зубные щетки, как в микрофоны. Мы вошли в ванну в одежде, и один из наших друзей сделал фото на мой телефон. Потом мы с Гарри пошли на кухню, и он приготовил отличный бутерброд с беконом. Мы сидели на кухне, болтая и хихикая целую вечность. Потом мы начали бороться в шутку, а когда я сказала, что мне пора домой к дочкам, он поднял меня за талию и прижал к стене. Он поцеловал меня, и это был самый невероятный и страстный поцелуй в моей жизни. Я совершенно потеряла дар речи".

Оммани отмечает - несмотря на то что между ними появилась настоящая связь, их отношения продлились недолго: принц был слишком молод, к тому же таблоиды быстро разнюхали о его новом увлечении.

После того эпизода у друзей Гарри, у них еще было несколько страстных свиданий, но затем принц оборвал связь и сменил номер. Кэтрин с пониманием отнеслась к такому финалу. Даже сейчас она вспоминает об их короткой связи и о самом Гарри с теплом. "Он очень смелый, харизматичный, невероятно забавный, умный и милый человек", - отмечает Омманни.

Ранее стало известно, что Бен Аффлек и Дженнифер Лопес оказались на грани развода всего через 4 месяца после свадьбы - непримиримый конфликт в семье провоцирует новоиспеченных супругов.

Также была раскрыта настоящая причина, по которой от певицы-запроданки Наташи Королевой ушел первый муж, музыкант и композитор Игорь Николаев. Иронично, но со своим вторым мужем певунья наступила на те же грабли.

Другие новости:

шоу-бизнес принц Гарри новости шоу бизнеса
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

17:33

"Ситуация сложная": свет в Украине могут начать подавать лишь на 5-6 часов в день - Шмыгаль

17:23

Звезда "Вечерного квартала" спародировал, как Лукашенко прятался от "покушения Украины и Польши"

17:08

"Украина - заложница": Кулеба рассказал о жесткой игре Орбана с ЕСВидео

17:00

Во Львове депутаты потребовали запретить работу УПЦ МП

16:51

Звезда реалити-шоу раскрыла подробности страстного романа с принцем Гарри

Реклама
16:29

РФ устроит ковровые бомбардировки Украины, если Запад не поможет Киеву - бывший главком сил НАТОВидео

16:24

Как избавиться от надоедливого грибка в ванной, который опасен для здоровья

16:20

В чем встречать Новый год 2023, чтобы задобрить Черного Водяного Кролика и стать счастливой

16:10

Гороскоп на декабрь от Влада Росса: чем порадует и чем огорчит последний месяц 2022 годаВидео

15:59

Будет интернет: по всей стране в "Пунктах несокрушимости" установят Starlink - МинцифрыВидео

15:45

Даша Астафьева и Леся Никитюк в фартуках устроили переполох на кухнеВидео

15:43

Фортуна, но не лотерея: 7 женских имен, владелицам которых сопутствует удачаВидео

15:41

Есть страшно, а выкинуть жалко: что приготовить из завалявшееся в холодильнике сметаны

15:39

Каминская рассказала правду про отъезд из Украины, и почему не могла чистить картошку как АстафьеваВидео

15:08

Как не остаться без волос: семь типичных ошибок при мытье головы

14:52

Из Франции в Украину привезли мощную ракетную установку LRU - РезниковВидео

14:52

"Труха вместо мозгов": Ефросинина прошлась по российской телеведущей, которая захотела ехать на фронт

14:50

Переборщила с пластикой: дочь Успенской сделала из себя Алсу

14:43

Известная российская модель снялась с пропагандистской символикой на обложке известного глянца

14:38

Дело 10-ти минут: как сделать так, чтобы телефон меньше разряжался

Реклама
14:30

Европа все больше и больше закупает российского газа - Financial TimesВидео

14:01

Дорофеева рассказала, как справляется с хейтом из-за своего романа с КацуринымВидео

13:53

Блэкаут в Украине: как обеспечить себя освещением, водой и едойВидео

13:33

Прикрывал отход и был покаран: ВСУ ликвидировали офицера-оккупанта из Белгородской области

13:08

В Литве прокомментировали отмену концертов Лободы и запрет на въезд в страну

13:05

В НАТО вновь рассматривают план передачи ВСУ истребителей МиГ-29 и F-16 - адмирал СтавридисВидео

13:00

Гороскоп на завтра 30 ноября 2022: Рыбам – суета и работа, а Львам – экономия сил

12:54

Ей было 37 лет: в России нашли мертвой популярную актрису.

12:54

Словакия передала Украине 30 единиц БМП1 взамен на танки Leopard от Германии

12:41

В Кремле передумали вести переговоры с Украиной: мозолит "украинская позиция"Видео

12:36

Украина мобилизовала всю страну на войну, а Россия - нет: генерал из США дал прогноз на сраженияВидео

12:28

Favbet Foundation передал ВСУ очередной внедорожник

12:18

Гороскоп Таро на декабрь 2022 для Раков, Львов и Дев: что принесет первый месяц зимыВидео

11:56

Чай, чай, выручай: кому, когда и сколько чая можно пить для максимальной пользыВидео

11:51

"Иначе Украина не сможет победить": Кулеба заявил, что странам НАТО стоит увеличить производство оружияВидео

11:43

Березы и заснеженная тундра: дом Dior оскандалился из-за русских мотивов в новой рекламеВидео

11:17

В Израиль приехали украинские офицеры для переговоров о системы предупреждения ракетных ударов - СМИ

11:01

Какой будет погода на Новый год и Рождество 2023: синоптик рассказал, ждать ли зимней сказкиВидео

10:53

"Наши войска готовы, ракеты заряжены": в ВСУ прокомментировали ожидание массированной ракетной атаки РФВидео

10:42

"Эта девушка родила 4 месяца назад": раздетая Тодоренко похвасталась телом и рассказала о комплексах

Реклама
10:22

Гороскоп на сегодня 29 ноября: Овны проявят креативность, а Козероги воплотят мечты

10:00

Сооснователь холдинга TECHIIA Олег Крот приобрел 800 спасательных жилетов для военных моряков

09:56

Киев впервые с 23 ноября перешел на стабилизационные отключения: в ДТЭК сказали, какие графики действуютВидео

09:48

"ФРГ не будет стрелять по ракетам РФ": Качинський призвал отдать ПВО Patriot Украине вместо ПольшиВидео

09:47

Важно знать несколько правил: сколько хранится квашеная капуста и как "продлить ее жизнь"

09:45

ПВО, вооружение и 270 млн евро: глава МИД Швеции анонсировал рекордный пакет помощи для Украины

09:42

Декабрь порадует украинцев погодой: синоптики рассказали, ждать ли минусов и снега

09:35

Гороскоп на декабрь 2022 для Дев: роковая встреча, отмена поездки и ссора в семьеВидео

09:09

США объявят о новой помощи для энергосистемы Украины - Reuters

09:08

Украинцев начали обеспечивать бесплатными дровами: как получитьВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Синоптик
Погода на выходныеПрогноз погодыПогода на неделюПогода на ноябрьПогода зимаМагнитная буря
Праздники
Пасха 2023Троица 2023Выходные в ноябреКалендарь 2023Православный календарь 2023
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Персоны
Путин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир Зеленский
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиМодный маникюр
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюНоволуние в октябреГороскоп на ноябрьГороскоп на неделю
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять