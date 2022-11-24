Мстительная жестокость: принц Гарри и Меган Маркл шантажируют короля Чарльза III внуками

Принц Гарри и Меган Маркл шантажируют Чарльза III общением с внуками / ua.depositphotos.com

14 ноября король Великобритании Чарльз III отмечал День рождения - ему исполнилось 74 года. Празднование монарху испортили мятежные герцоги Сассекские, сообщает издание The International Business Times.

Король души не чает во всех своих внуках, однако общение с Арчи и Лилибет, которые живут в США, ограничивают принц Гарри и Меган Маркл. Издание отмечает, что детей используют, как последнее оружие в руках герцогов для шантажа венценосного дедушки.

Их раздражает то, что их не допускают к королевскому двору - Чарльз III в назидание младшему сыну отдает их привилегии и обязанности принцессе Анне и принцу Эдварду, которые находятся ниже в очереди на престолонаследование.

"У Гарри и Меган осталось немного рычагов влияния на королевскую семью, но они знают, что Чарльз хотел бы поддерживать близкие отношения со своими американскими внуками. Так что сейчас есть сомнение в том, позволят ли герцог и герцогиня Сассекские королю когда-нибудь снова увидеть тех детей", - сообщает инсайдер.

Также предполагается что Сассекские продолжат шантажировать короля детьми, вынуждая его пойти на компромисс, и наделить младших внуков статусом принца и принцессы. Учитывая горячую любовь Чарльза III ко всем его внукам, инсайдер уверен, что монарх рано или поздно сдастся.

Ранее Чарльз, 9-ый граф Спенсер, младший брат принцессы Дианы показал редкое, ранее неопубликованное фото покойной сестры времен ее брака с Карлом III.

Также стали известны первые слова Чарльза, когда он узнал о смерти его бывшей супруги - принцессы Дианы. Между ним и его личным секретарем произошел любопытный разговор.

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