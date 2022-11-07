Младший брат принцессы Дианы показал ранее неопубликованное фото сестры

Чарльз Спенсер показал редкое фото принцессы Дианы из семейного архива / ua.depositphotos.com

Чарльз, 9-ый граф Спенсер, на своей странице в Instagram опубликовал трогательное фото, как дань уважения погибшему отцу Джону, 8-ому графу Спенсеру, и своей стершей сестре - принцессе Уэльской Диане.

Британский аристократ почтил память дорогих сердцу людей в День поминовения всех усопших (католики отмечают 2 ноября - прим. редактора).

"Сегодня День поминовения усопших - когда принято вспоминать усопшие души тех, кого любишь: в некоторых уголках мира он известен как День мертвых. Очень трогательная для меня фотография лета 1989 года, когда в том же году в Олторпе проходила вечеринка по случаю 65-летия моего отца", - подписал снимок, выполненный Джоном Роуном, Чарльз Спенсер.

На фото нарядно одетые Чарльз и Диана сидят по обе стороны от своего отца-именинника. Мужчины облачены в черные костюмы с бабочками, а леди Ди - в шикарное белое платье с открытым плечом, драгоценное колье, браслет и серьги. Она приветливо улыбается в камеру, в то время как ее родные мужчины выглядят более сосредоточенными.

Чарльз Спенсер показал редкое фото принцессы Дианы из семейного архива / instagram.com/charles.earl.spencer

Ранее инсайдер из близкого окружения принца Уильяма и принцессы Кэтрин сообщил, что чета Уэльских осчастливила Чарльза IIІ новостью о возможном появлении на свет еще одного ребенка.

Также стали известны первые слова Чарльза, когда он узнал о смерти его бывшей супруги - принцессы Дианы. Между ним и его личным секретарем произошел любопытный разговор.

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