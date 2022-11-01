Обнародованы первые слова короля Чарльза III после смерти принцессы Дианы

Что сказал король Чарльз III, когда узнал о смерти принцессы Дианы / instagram.com/ClarenceHouse

Диана Спенсер, первая жена ныне действующего короля Великобритании Чарльза III, разбилась в автокатастрофе 31 августа 1997 года. Смерть Королевы людских сердец стала настоящим ударом для ее семьи и поклонников.

Переживал об уходе бывшей супруги и Чарльз, на тот момент - принц Уэльский. В результате громкого бракоразводного процесса они окончательно порвали отношения за год до смерти Леди Ди.

Британская журналистка и биограф Пенни Джунор в своей книге The Firm рассказала, какой была реакция Чарльза на смерть бывшей жены. Цитаты из книги приводит Express.

Согласно Джуниор, о смерти Дианы принц узнал от своего личного секретаря Стивена Лэмпорта. Чарльз был растерян и спросил: "Люди будут винить в этом меня, не так ли? Мир просто сойдет с ума, правда? Мы увидим реакцию, которой никогда не было прежде. И это может уничтожить все. Уничтожить монархию".

Лэмпорт ответил, что такое возможно. Однако он убедил принца, что королева Елизавета сможет с достоинством вывести королевскую семью из тени, которую бросала на них смерть принцессы Дианы

Ранее стало известно о том, что чета Уэльских планирует пополнение в семье - инсайдер намекнул на то, что принц Уильям сменил гнев на милость, и в скорости от принцессы Кэтрин стоит ожидать приятных новостей.

Также Меган Маркл рассказала, как оконфузилась во время интервью с Пэрис Хилтон, из-за чего ей пришлось извиняться перед светской львицей за свое стереотипное мышление.

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