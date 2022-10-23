Малыш №4: принц Уильям и принцесса Кэтрин готовятся к громкому заявлению в начале года

Принц и принцесса Уильям и Кэтрин Уэльские с детьми - Джордж, Шарлотта и Луи / instagram.com/princeandprincessofwales

Принц и принцесса Уэльские со смертью королевы Елизаветы II обрели не только статус и огромное наследство, но и еще более пристальное внимание к своей личной жизни.

Инсайдер рассказал US Weekly что Уильям и Кэтрин сейчас серьезно работают над осуществлением одного из заветных желаний Кейт Миддлтон. Речь идет о появлении на свет еще одного, четвертого ребенка.

Ранее сообщалось, что принц Уэльский против этой затеи: он даже шутит во время их с Кэтрин общих публичных выходов, чтобы ее не подпускали к грудничкам и маленьким детям, чтобы не наталкивать ее на дурные мысли.

Однако новое, более прочное положение пары при дворе, похоже, смягчило оборону принца. "Никто не удивится, если в начале следующего года их пара сделает публичное заявление (о беременности - прим. редактора)", - цитирует свой источник издание.

Принц и принцесса Уильям и Кэтрин Уэльские уже воспитывают троих общих детей - принца Джорджа (2013 г. р.), принцессу Шарлотту (2015 г. р.) и принца Луи (2018 г. р.). Дети Уэльских занимают второе, третье и четвертое места в очереди на престолонаследие соответственно.

Ранее популярный украинский телеведущий Андрей Бедняков поделился радостной новостью - он стал отцом во второй раз. Его супруга и коллега Анастасия Короткая подарила ему сына.

Также спортсменка, певица, модель и бывшая жена Виталия Кличко Наталья Егорова рассказала, когда к ней пришло осознание, что она с мэром Киева больше не семья, и назвала причину развода.

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