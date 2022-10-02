Принц Гарри и Меган Маркл снова за бортом: появились новые фото королевской семьи

Чарльз, Камилла, Уильям и Кейт / instagram.com/theroyalfamily

В официальном аккаунте Букингемского дворца появилось новое фото королевской семьи.

На ростовом снимке король Чарльз III позирует вместе с женой Камиллой, а также с принцем и принцессой Уэльскими.

Сообщается, что фото было сделано во дворце 18 сентября, за день до церемонии похорон королевы Елизаветы II.

Король с женой Камиллой и Принц Уильям с Кейт Миддлтон одеты в траурное черное.

Король Чарльз III с семьей / instagram.com/theroyalfamily

Также в аккаунте отчитались, что более 50 000 писем и открыток были отправлены королю, королеве-консорту и членам королевской семьи после смерти королевы Елизаветы II.

Теперь специальная команда по переписке тщательно сортирует, читает и отвечает на сообщения по мере их поступления.

Смерть Елизаветы II

8 сентября, во второй половине дня стало известно, что врачи обеспокоены состоянием Елизаветы II и взяли ее под медицинское наблюдение в замке Балморал.

"После оценки сегодня утром врачи королевы обеспокоены здоровьем Ее Величества и рекомендовали ей оставаться под медицинским наблюдением. Королева остается в Балморале", - сообщил представитель Букингемского дворца.

С королевой были все ее четверо детей, а также Уильям, герцог Кембриджский. Согласно порядку престолонаследования, он является следующим после своего отца Чарльза наследником британской короны.

По данным The Guardian, значительные изменения в состоянии здоровья Елизаветы II произошли в октябре 2021 года, когда она отменила поездку в Северную Ирландию и попала в больницу. С тех пор она несколько раз посещала больницу, но лечилась амбулаторно.

До самой смерти она исполняла обязанности монарха Великобритании и Королевств Содружества. Елизавета стала старейшим монархом не только в истории британской империи, но и самым долгоправящим главой государства в мире.

Теперь Британский трон по закону переходит принцу Чарльзу. Новому королю Великобритании 73 года.

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