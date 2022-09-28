Чарльз III жестко наказал зазвездившихся Меган Маркл и принца Гарри после смерти Елизаветы

Меган Маркл и принц Гарри / Reuters

Меган Маркл и принц Гарри из-за своих публичных выходок понесли весьма суровое наказание. Оказалось, что новоиспеченный король Чарльз III понизил своего сына и его супругу в статусах.

Как сообщает Express.co.uk, они лишились королевского ранга.

Теперь их имена числятся предпоследними на официальном сайте в разделе "Член королевской семьи". Подобная участь настигла и детей Маркл и Гарри, Арчи и Лилибет.

Стоит отметить, что пока Марк и Гарри никак не отреагировали на выходку Чарльза.

"Изменение было внесено, потому что герцог и герцогиня больше не являются членами королевской семьи, в отличие от тех, кто теперь стоит над ними", — цитирует издание редактора Daily Mail Ричарда Идена.

Умерла Елизавета II

8 сентября, во второй половине дня стало известно, что врачи обеспокоены состоянием Елизаветы II и взяли ее под медицинское наблюдение в замке Балморал.

"После оценки сегодня утром врачи королевы обеспокоены здоровьем Ее Величества и рекомендовали ей оставаться под медицинским наблюдением. Королева остается в Балморале", - сообщил представитель Букингемского дворца.

С королевой были все ее четверо детей, а также Уильям, герцог Кембриджский. Согласно порядку престолонаследования, он является следующим после своего отца Чарльза наследником британской короны.

По данным The Guardian, значительные изменения в состоянии здоровья Елизаветы II произошли в октябре 2022 года, когда она отменила поездку в Северную Ирландию и попала в больницу. С тех пор она несколько раз посещала больницу, но лечилась амбулаторно.

Ближе к 17:00 по Киеву появилась информация о смерти королевы, но она оказалась фейком. Букингемский дворец подтвердил кончину Елизаветы II только спустя несколько часов.

До самой смерти она исполняла обязанности монарха Великобритании и Королевств Содружества. Елизавета стала старейшим монархом не только в истории британской империи, но и самым долгоправящим главой государства в мире.

Теперь Британский трон по закону переходит принцу Чарльзу. Новому королю Великобритании 73 года.

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