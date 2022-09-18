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Чарльз III прогнал: принца Гарри и Меган Маркл "выгнали" с важного приема перед похоронами Елизаветы

18 сентября 2022, 17:20

18 сентября, накануне похорон королевы, король Чарльз III будет проводить официальный прием, который посетят мировые лидеры.

Принц Гарри и Меган Маркл
Принц Гарри и Меган Маркл / Getty Images

Вторую неделю принц Гарри и Меган Маркл находятся в Великобритании. Как пишет издание The Telegraph, очередной нелепый случай показал, что на самом деле происходит за стенами Букингемского дворца во время прощания с бабушкой принца Гарри, королевой Елизаветой.

Сегодня, 18 сентября, накануне похорон королевы, король Чарльз III будет проводить официальный прием, который посетят мировые лидеры.

The Telegraph, пишет, что поначалу Меган и Гарри тоже получили приглашения на мероприятие, но в последний момент заветные конверты у них забрали.

"Была ли это инициатива самого верховного монарха и пустят ли их на прощание с Елизаветой II, не уточняется", - говорится в сообщении The Telegraph.

Аргументировал решение дворец очень просто: "на прием приглашены только первые лица и действующие члены королевской семьи".

Видимо в семье нового короля Британии Чарльза III не все гладко, особенно после скандальных интервью Гарри и Меган в США.

Что сказал Гарри о смерти Елизаветы

Напомним, герцог Сассекский, четвертый внук королевы Елизаветы II принц Гарри впервые выступил с официальным заявлением после смерти венценосной бабушки.

На сайте организованного им благотворительного фонда Archewell теперь осталась лишь одна страница, которая называется "В память о Ее Величестве Королеве Елизавете II (1926-2022 гг.)".

Там Гарри опубликовал свои размышления о смерти любимой бабушки, а также адресованное ей прощальное слово:

"Празднуя жизнь моей бабушки, Ее Величества Королевы, и оплакивая ее потерю, мы все вспоминаем о том, что она была путеводным компасом для многих в своей приверженности служению и долгу. Ею восхищались и уважали во всем мире. Ее непоколебимая грация и достоинство оставались истинными на протяжении всей ее жизни, а теперь и ее непреходящим наследием. Повторим слова, которые она произнесла после кончины своего мужа, принца Филиппа, слова, которые могут утешить всех нас сейчас: "Жизнь, без сомнений, состоит из последних расставаний, но также и первых встреч".

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