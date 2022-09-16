Принцу Гарри разрешили надеть военную форму

Принц Гарри и Меган Маркл / instagram.com/sussexroyal

Принцу Гарри разрешили надеть свою военную форму. Облачиться в нее он сможет в эту субботу во время специального бдения в честь королевы Елизаветы II.

По информации Page Six, Гарри, которому ранее запретили появляться в военной форме, не просил об изменении. "Он просто был готов носить все, что планировала его бабушка. Он сосредоточен на том, чтобы почтить ее, вот и все. Если его захотят увидеть в форме, у меня нет оснований думать, что он не подчинится", — говорит источник издания.

"Герцог Сассекский служил своей стране и пользуется большим уважением в вооруженных силах благодаря всему, что он сделал для ветеранов. Важно, чтобы внуки королевы чувствовали себя комфортно, когда они вместе скорбят о своей любимой бабушке", - сообщил другой источник издания The Daily Star.

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Ожидается, что восемь внуков королевы, в том числе принцы Уильям и Гарри, в субботу вечером встанут на 15-минутное бдение рядом с гробом своей бабушки.

Другие внуки королевы, в том числе принцессы Беатрис и Евгения, Зара и Питер Филипс, леди Луиза и Джеймс, виконт Северн, также примут участие в бдении в Вестминстер-холле.

И пока остается непонятным, получил ли Гарри разрешение надеть свою военную форму на похороны в понедельник.

Отметим, что принцу Гарри запретили надевать военную форму на службу в Вестминстерском дворце, которая пройдет по случаю смерти Елизаветы II. При этом сыну королевы, принцу Эндрю, разрешили облачиться в мундир в качестве исключения.

Напомним, герцог Сассекский, четвертый внук королевы Елизаветы II принц Гарри впервые выступил с официальным заявлением после смерти венценосной бабушки.

На сайте организованного им благотворительного фонда Archewell теперь осталась лишь одна страница, которая называется "В память о Ее Величестве Королеве Елизавете II (1926-2022 гг.)".

Там Гарри опубликовал свои размышления о смерти любимой бабушки, а также адресованное ей прощальное слово:

"Празднуя жизнь моей бабушки, Ее Величества Королевы, и оплакивая ее потерю, мы все вспоминаем о том, что она была путеводным компасом для многих в своей приверженности служению и долгу. Ею восхищались и уважали во всем мире. Ее непоколебимая грация и достоинство оставались истинными на протяжении всей ее жизни, а теперь и ее непреходящим наследием. Повторим слова, которые она произнесла после кончины своего мужа, принца Филиппа, слова, которые могут утешить всех нас сейчас: "Жизнь, без сомнений, состоит из последних расставаний, но также и первых встреч".

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