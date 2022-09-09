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В сеть попали фото плачущего за Королевой принца Гарри

9 сентября 2022, 18:05

Говорят, что Гарри прибыл позднее всех, а также уехал раньше всех, попрощавшись с Королевой.

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Принц Гарри. Фото ua.depositphotos.com

Принц Гарри воссоединился с Меган Маркл сегодня после беглого визита в Балморал, чтобы засвидетельствовать свое почтение своей бабушке королеве. Как сообщает The Daily Mail, Сассексы останутся в Великобритании еще на десять дней до государственных похорон.

Папарацци сфотографировали плачущего герцога Сассекского. Известно, что он не успел навестить свою бабушку, прежде чем она умерла вчера.

Его брат, герцог Корнуоллский и Кембриджский, покинул Балморал сегодня днем ​​и возвращается в Виндзор, чтобы быть со своей женой Кейт и их детьми перед завтрашним Советом по присоединению, где его отец Карл III будет официально провозглашен королем. Мероприятие в Сент-Джеймсском дворце впервые будет транслироваться в прямом эфире по телевидению.

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В сеть попали фото плачущего за Королевой принца Гарри
Фото The Daily Mail

Уильям будет там, чтобы поддержать своего отца как члена Тайного совета, но его младший брат останется в коттедже Фрогмор.

Он покинул Балморал через 12 часов, оплакивая свою бабушку с отцом и братом, но, несмотря на краткость визита, ожидается, что Сассексы вернутся в Калифорнию только после государственных похорон, которые в настоящее время ожидаются через десять дней в понедельник, 19 сентября.

В сеть попали фото плачущего за Королевой принца Гарри
Фото The Daily Mail

Герцог Сассекский был последним членом королевской семьи, прибывшим в замок Абердиншир прошлой ночью, и первым, кто покинул его сегодня утром.

Сегодня мир оплакивает смерть самого долгоправившего монарха Великобритании. Считается, что гроб королевы, задрапированный Королевским штандартом с венком из ее любимых цветов, покоится в бальном зале Балморала, где она проводила каждое лето со своим возлюбленным принцем Филиппом.

Умерла Елизавета II

8 сентября, во второй половине дня стало известно, что врачи обеспокоены состоянием Елизаветы II и взяли ее под медицинское наблюдение в замке Балморал.

"После оценки сегодня утром врачи королевы обеспокоены здоровьем Ее Величества и рекомендовали ей оставаться под медицинским наблюдением. Королева остается в Балморале", - сообщил представитель Букингемского дворца.

С королевой были все ее четверо детей, а также Уильям, герцог Кембриджский. Согласно порядку престолонаследования, он является следующим после своего отца Чарльза наследником британской короны.

По данным The Guardian, значительные изменения в состоянии здоровья Елизаветы II произошли в октябре 2022 года, когда она отменила поездку в Северную Ирландию и попала в больницу. С тех пор она несколько раз посещала больницу, но лечилась амбулаторно.

Ближе к 17:00 по Киеву появилась информация о смерти королевы, но она оказалась фейком. Букингемский дворец подтвердил кончину Елизаветы II только спустя несколько часов.

До самой смерти она исполняла обязанности монарха Великобритании и Королевств Содружества. Елизавета стала старейшим монархом не только в истории британской империи, но и самым долгоправящим главой государства в мире.

Теперь Британский трон по закону переходит принцу Чарльзу. Принцу Чарльзу 74 года.

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