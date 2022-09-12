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Принц Гарри впервые нарушил молчание после смерти королевы Елизаветы II

12 сентября 2022, 17:47

Герцог Сассекский пустился в размышления о первых и последних встречах.

Принц Гарри и королева Елизавета II
Принц Гарри отреагировал на смерть королевы Елизаветы II / instagram.com/sussexroyal

Герцог Сассекский, четвертый внук королевы Елизаветы II принц Гарри впервые выступил с официальным заявлением после смерти венценосной бабушки.

На сайте организованного им благотворительного фонда Archewell теперь осталась лишь одна страница, которая называется "В память о Ее Величестве Королеве Елизавете II (1926-2022 гг.)".

Там Гарри опубликовал свои размышления о смерти любимой бабушки, а также адресованное ей прощальное слово:

"Празднуя жизнь моей бабушки, Ее Величества Королевы, и оплакивая ее потерю, мы все вспоминаем о том, что она была путеводным компасом для многих в своей приверженности служению и долгу. Ею восхищались и уважали во всем мире. Ее непоколебимая грация и достоинство оставались истинными на протяжении всей ее жизни, а теперь и ее непреходящим наследием. Повторим слова, которые она произнесла после кончины своего мужа, принца Филиппа, слова, которые могут утешить всех нас сейчас: "Жизнь, без сомнений, состоит из последних расставаний, но также и первых встреч".

Бабушка, хотя это последнее расставание приносит нам большую грусть, я навсегда благодарен за все наши первые встречи — от моих самых ранних детских воспоминаний с Вами, до первой встречи с Вами в качестве моего главнокомандующего, до первого момента, когда Вы встретили мою любимую жену и обняли Ваших любимых правнуков. Я дорожу временем, проведенным с Вами, и многими особенными моментами между нами. Вас уже очень не хватает не только нам, но и всему миру. И что касается первых встреч, теперь мы чествуем моего отца в его новой роли короля Чарльза III.

Спасибо за вашу верность служению. Спасибо за ваши мудрые советы. Спасибо за вашу заразительную улыбку.

Мы тоже улыбаемся, зная, что вы с дедушкой теперь воссоединились, и оба покоитесь в мире".

Умерла Елизавета II

8 сентября, во второй половине дня стало известно, что врачи обеспокоены состоянием Елизаветы II и взяли ее под медицинское наблюдение в замке Балморал.

"После оценки сегодня утром врачи королевы обеспокоены здоровьем Ее Величества и рекомендовали ей оставаться под медицинским наблюдением. Королева остается в Балморале", - сообщил представитель Букингемского дворца.

С королевой были все ее четверо детей, а также Уильям, герцог Кембриджский. Согласно порядку престолонаследования, он является следующим после своего отца Чарльза наследником британской короны.

По данным The Guardian, значительные изменения в состоянии здоровья Елизаветы II произошли в октябре 2022 года, когда она отменила поездку в Северную Ирландию и попала в больницу. С тех пор она несколько раз посещала больницу, но лечилась амбулаторно.

Ближе к 17:00 по Киеву появилась информация о смерти королевы, но она оказалась фейком. Букингемский дворец подтвердил кончину Елизаветы II только спустя несколько часов.

До самой смерти она исполняла обязанности монарха Великобритании и Королевств Содружества. Елизавета стала старейшим монархом не только в истории британской империи, но и самым долгоправящим главой государства в мире.

Теперь Британский трон по закону переходит принцу Чарльзу. Новому королю Великобритании 74 года.

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