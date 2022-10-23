"Зависть и осуждение": Пэрис Хилтон заставила Меган Маркл извиниться за свой длинный язык

Меган Маркл извинилась перед Пэрис Хилтон за то, что считала ее недалекой / instagram.com/parishilton, instagram.com/sussexroyal

Бывшая актриса и герцогиня Сассекская Меган Маркл сейчас нашла себя в качестве ведущей подкастов, в которых рассказывает о своей жизни.

И если о несдержанности Меган при дворе до сих пор рассказывают неохотно и шепотом, все еще опасаясь гнева мятежной герцогини, то сама Маркл недавно выставила себя не в лучшем свете, рассказав журналу Variety о том, как она проводила интервью с Пэрис Хилтон.

Так Меган, которая публично отстаивает права женщин, в душе разделяет их на два типа: красивые и умные. Такое не слишком креативное распределение полностью управляет нею, когда она планирует общение с незнакомыми женщинами. И если себя она считает умной, но некрасивой, то Пэрис Хилтон ей кажется красивой... но неумной.

В последствии, после беседы со светской львицей, которая даже в свои "за 40" сочетает в себе аристократическую утонченность с Барби Малибу в ее пластиковом домике, Маркл изменила свое мнение о Пэрис - нашла ее глубокой и вдумчивой личностью.

Герцогиня Сассекская извинилась перед Хилтон за то, что поддалась стереотипам прежде, чем составить о человеке собственное мнение. "Зависть и осуждение — два самых опасных чувства. Но затем я услышала о ее травмах и переживаниях и извинилась перед Пэрис", - рассказала Маркл.

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