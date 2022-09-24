Меган Маркл в пролете: королева завещала Кейт Миддлтон самое ценное

Кейт Миддлтон и Меган Маркл / Reuters

После смерти королева Елизавета II оставила множество драгоценных вещей. Как пишут западные СМИ, опальная герцогиня Сассекская Меган Маркл проиграла битву за наследство.

Express.co.uk пишет, что после смерти королева оставила огромную коллекцию украшений.

"Речь идет о сотнях миллионов долларов. Около 300 драгоценностей осталось в личном пользовании королевы", - пишут СМИ.

Так, в шкатулках у Елизаветы II хранились среди прочего 98 брошей и 46 ожерелий. Некоторые из них достанутся в качестве подарка королевским особам.

Первой на драгоценности претендует королева-консорт Камилла, жена нового короля Великобритании Карла III, а также принцесса Уэльская, Кейт Миддлтон.

"Меган Маркл в списке на наследство вовсе нет", - пишут они.

Умерла Елизавета II

8 сентября, во второй половине дня стало известно, что врачи обеспокоены состоянием Елизаветы II и взяли ее под медицинское наблюдение в замке Балморал.

"После оценки сегодня утром врачи королевы обеспокоены здоровьем Ее Величества и рекомендовали ей оставаться под медицинским наблюдением. Королева остается в Балморале", - сообщил представитель Букингемского дворца.

С королевой были все ее четверо детей, а также Уильям, герцог Кембриджский. Согласно порядку престолонаследования, он является следующим после своего отца Чарльза наследником британской короны.

По данным The Guardian, значительные изменения в состоянии здоровья Елизаветы II произошли в октябре 2022 года, когда она отменила поездку в Северную Ирландию и попала в больницу. С тех пор она несколько раз посещала больницу, но лечилась амбулаторно.

Ближе к 17:00 по Киеву появилась информация о смерти королевы, но она оказалась фейком. Букингемский дворец подтвердил кончину Елизаветы II только спустя несколько часов.

До самой смерти она исполняла обязанности монарха Великобритании и Королевств Содружества. Елизавета стала старейшим монархом не только в истории британской империи, но и самым долгоправящим главой государства в мире.

Теперь Британский трон по закону переходит принцу Чарльзу. Новому королю Великобритании 73 года.

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