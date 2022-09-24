УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Меган Маркл в пролете: королева завещала Кейт Миддлтон самое ценное

24 сентября 2022, 21:27

Драгоценности королевы Елизаветы достанутся в качестве подарка королевским особам.

Кейт Миддлтон, Меган Маркл
Кейт Миддлтон и Меган Маркл / Reuters

После смерти королева Елизавета II оставила множество драгоценных вещей. Как пишут западные СМИ, опальная герцогиня Сассекская Меган Маркл проиграла битву за наследство.

Express.co.uk пишет, что после смерти королева оставила огромную коллекцию украшений.

"Речь идет о сотнях миллионов долларов. Около 300 драгоценностей осталось в личном пользовании королевы", - пишут СМИ.

Так, в шкатулках у Елизаветы II хранились среди прочего 98 брошей и 46 ожерелий. Некоторые из них достанутся в качестве подарка королевским особам.

Первой на драгоценности претендует королева-консорт Камилла, жена нового короля Великобритании Карла III, а также принцесса Уэльская, Кейт Миддлтон.

"Меган Маркл в списке на наследство вовсе нет", - пишут они.

Умерла Елизавета II

8 сентября, во второй половине дня стало известно, что врачи обеспокоены состоянием Елизаветы II и взяли ее под медицинское наблюдение в замке Балморал.

"После оценки сегодня утром врачи королевы обеспокоены здоровьем Ее Величества и рекомендовали ей оставаться под медицинским наблюдением. Королева остается в Балморале", - сообщил представитель Букингемского дворца.

С королевой были все ее четверо детей, а также Уильям, герцог Кембриджский. Согласно порядку престолонаследования, он является следующим после своего отца Чарльза наследником британской короны.

По данным The Guardian, значительные изменения в состоянии здоровья Елизаветы II произошли в октябре 2022 года, когда она отменила поездку в Северную Ирландию и попала в больницу. С тех пор она несколько раз посещала больницу, но лечилась амбулаторно.

Ближе к 17:00 по Киеву появилась информация о смерти королевы, но она оказалась фейком. Букингемский дворец подтвердил кончину Елизаветы II только спустя несколько часов.

До самой смерти она исполняла обязанности монарха Великобритании и Королевств Содружества. Елизавета стала старейшим монархом не только в истории британской империи, но и самым долгоправящим главой государства в мире.

Теперь Британский трон по закону переходит принцу Чарльзу. Новому королю Великобритании 73 года.

Читайте также:

Кейт Миддлтон Елизавета II Меган Маркл
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

22:13

"У оккупантов подгорело": на Запорожье прогремели мощные взрывы

22:08

Лавров оконфузился во время выступления в ООН и перепутал "ЛНР" с ЛаосомВидео

21:53

У Зеленского подтвердили участие Абрамовича в обмене пленными между Украиной и РФВидео

21:42

Уничтожение ЧФ России: в США пригрозили ответкой в случае ядерного удара РФ по УкраинеВидео

21:27

Меган Маркл в пролете: королева завещала Кейт Миддлтон самое ценноеВидео

Реклама
21:25

Гороскоп на завтра 25 сентября 2022: Львам – деньги, Стрельцам – семейные проблемы, Водолеям – поездкаВидео

21:19

Места, приманки и хитрости: как поймать щуку осенью

20:59

В Кремле планируют военное положение и запрет выезда россиян за рубеж - СМИВидео

20:58

У Зеленского по пунктам объяснили союзникам, как ответить на мобилизацию в РФВидео

20:57

Зачем замачивать вещи в уксусе перед стиркой: секрет сообразительных хозяек

20:35

В Украину идет долгожданное потепление: синоптики рассказали, когда ждать жарыВидео

20:20

Папина копия: Ургант показал младшую дочь

20:17

Законы в Думе и выступление Путина: СМИ узнали даты и сценарий аннексии территорий УкраиныВидео

20:10

Приметы на 26 сентября: какие 5 вещей запрещено делать, чтобы проблемы со здоровьем не привлечьВидео

19:45

"Не понимают, куда попадут": Зеленский назвал самую большую ошибку россиянВидео

19:42

Мощный удар украинского ПВО: за сутки ВСУ сбили четыре самолета оккупантовВидео

19:31

"Когда не видно гениталий": Волочкова рассказала, какие мужчины ее не привлекают

19:14

Мадонна или Джанабаева: певица удивила поклонников изменившимся видом

19:07

Путин и каста чекистов оказались перед угрозой потери властимнение

18:59

Китай может заставить РФ завершить войну с Украиной: Зеленский раскрыл сценарий

Реклама
18:57

"Поехали с нами в Украину": в РФ мобилизованные избили полицейских и РосгвардиюВидео

18:53

"Почти у всех крайняя степень анорексии": защитники Украины вернулись из плена в "шокирующем состоянии"Видео

18:35

Скандал с дронами для РФ: Иран попытался оправдаться, в МИД жестко ответилиВидео

17:59

В бою с оккупантами погиб военный-блогер Евгений "Мали" Брах

17:56

Украина разгромила Армению в Лиге наций и шокировала соперникаВидео

17:44

На похороны пожаловал повар Путина: ВСУ ликвидировали командира штурмовиков ЧВК ВагнераВидео

17:34

Деньги сыплются с неба: какие 5 женских имен всю жизнь купаются в богатствеВидео

17:01

В Минск перекинули 130 "вагнеровцев"-диверсантов, опасность для Украины выросла - полковник ВСУ

16:59

"Подбили, красавчики": Силы спецопераций ВСУ сбили два штурмовика Су-25 РФВидео

16:59

На второй день войны предательницу Лорак бросила вся командаВидео

16:35

Приметы на 25 сентября: 3 вещи, который нужно сделать для привлечения большой удачи на весь годВидео

16:29

10 лет тюрьмы: Путин подписал наказание для россиян за отказ воеватьВидео

16:29

Любовь Успенская выпихнула дочь на сцену и пытается сделать из нее звездуВидео

16:26

"Россия не выиграет": Шольц сделал громкое заявление о войне в УкраинеВидео

16:22

Приказывал бомбить украинские города: Путин назначил своего "любимца" новым заместителем ШойгуВидео

15:58

Революция и распад империи: Фейгин раскрыл сценарий развала РоссииВидео

15:54

5 вещей, которые никогда нельзя отдавать из домаВидео

15:53

"Гиблое это дело": мобилизованным бурятам русские раздали обереги и повезли в "детских" автобусах

15:43

Завершить войну до конца года практически невозможно, реальность более жестокая – ПодолякВидео

15:14

Обалденный осенний салат за 15 минут: вкуснейший рецептВидео

Реклама
15:05

Удары по мосту и резервам РФ: на юге ВСУ отрезают оккупантам пути отступленияВидео

14:50

Гранатометы, боеприпасы и дрон: ВСУ получили новые трофеи войск РФ, один со "знаковой" надписьюВидео

14:37

"Дно цивилизации": у Зеленского жестко ответили Ирану на поставку дронов РФВидео

14:12

Экс-президент Монголии призвал россиян не воевать в Украине, а бурятам предложил убежищеВидео

14:00

Приехал подзаработать на пенсии: ВСУ ликвидировали мичмана-оккупанта, который "зарабатывал на войне"Видео

13:23

"Алковойска" Путина: мобилизованные на войну солдаты в РФ заснули пьяные под военкоматомВидео

13:23

Россиянам-"крымнашистам" в Казахстане не сдают квартиры: Гордон показал видео

13:04

Симоньян предлагает богатым россиянам покупать людей на войну

12:42

"Грабить награбленное - нерешенная проблема": Фейгин спрогнозировал, как будет распадаться РоссияВидео

12:34

Путин намерен ввести военное положение в регионах РФ и закрыть границы для "призывников" – СМИВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Рецепты
Консервация на зимуПростые блюдаЗакуски
Праздники
Троица 2023Выходные в сентябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023
Персоны
Арестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новости
Война в Украине
Переговоры Украина РоссияКогда закончится война
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прически
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароНоволуние в сентябреГороскоп на октябрьГороскоп на неделю
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода на октябрьПогода осеньМагнитная буряПогода на выходные
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять