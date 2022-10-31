Букингемский дворец стоит на ушах: Гарри и Меган жутко разозлили короля Чарльза III

Вероятно, принца Гарри и Меган Маркл после выхода мемуаров лишат всех титулов.
Королевский двор отреагировал на новую выходку принца Гарри и Меган Маркл. Инсайдеры издания Express заверили, что Чарльз III "на низком старте".
Все дело в том, что Гарри готовится к выходу свежей книги.
Западные СМИ пишут, что король ожидает катастрофы от предстоящего релиза, поскольку в книге Гарри раскроет тайны смерти Дианы, развода родителей и отношений с мачехой Камиллой.
Королевский эксперт Найл Гардинер сравнил мемуары с "гранатой, брошенной в Букингемский дворец".
"Название книги с самого начала отдает обиженным тоном. Скорее всего, это не будет книга, полная надежд и стремлений. Это может быть книга, наполненная большим количеством гнева, и название является отражением этого гнева — "Запасной". Только одно оно посылает мощный негативный сигнал", - считает собеседник издания.
Вероятно, принца Гарри и Меган Маркл после выхода мемуаров лишат всех титулов.
Выходки Чарльза III
После смерти Елизаветы II старший сын умершей королевы был провозглашен королем Чарльзом III.
К исполнению своих обязанностей король приступил практически сразу.
За пару дней в своей новой роли король Чарльз успел оскандалится. Он дважды вышел из себя на публике, и оба раза причиной тому стали письменные принадлежности.
Читайте также:
- Маркл в панике: король Чарльз III заставил принца Гарри и Меган принять скандальное решение
- Принцесса Диана ненавидела бы Меган Маркл: дворецкий леди Ди сделал признание
- Карл Мстительный: коронация Чарльза III станет пощечиной зарвавшимся Меган и Гарри