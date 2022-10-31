Букингемский дворец стоит на ушах: Гарри и Меган жутко разозлили короля Чарльза III

Меган Маркл и принц Гарри / Reuters

Королевский двор отреагировал на новую выходку принца Гарри и Меган Маркл. Инсайдеры издания Express заверили, что Чарльз III "на низком старте".

Все дело в том, что Гарри готовится к выходу свежей книги.

Западные СМИ пишут, что король ожидает катастрофы от предстоящего релиза, поскольку в книге Гарри раскроет тайны смерти Дианы, развода родителей и отношений с мачехой Камиллой.

Королевский эксперт Найл Гардинер сравнил мемуары с "гранатой, брошенной в Букингемский дворец".

"Название книги с самого начала отдает обиженным тоном. Скорее всего, это не будет книга, полная надежд и стремлений. Это может быть книга, наполненная большим количеством гнева, и название является отражением этого гнева — "Запасной". Только одно оно посылает мощный негативный сигнал", - считает собеседник издания.

Вероятно, принца Гарри и Меган Маркл после выхода мемуаров лишат всех титулов.

Выходки Чарльза III

После смерти Елизаветы II старший сын умершей королевы был провозглашен королем Чарльзом III.

К исполнению своих обязанностей король приступил практически сразу.

За пару дней в своей новой роли король Чарльз успел оскандалится. Он дважды вышел из себя на публике, и оба раза причиной тому стали письменные принадлежности.

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