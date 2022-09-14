Предсказатель смерти Королевы Елизаветы рассказал, когда умрет Чарльз

Чарльз III, Карл III / скриншот из видео

Человек, который правильно предсказал дату смерти королевы Елизаветы II, также сделал предупреждение новому королю Карлу III.

Логан Смит, известный под ником @logan_smith526 в Твиттере, первоначально сообщил еще в июле, что самый долгоправящий монарх Великобритании умрет 8 сентября 2022 года.

Конкретная дата, к сожалению, стала верной, когда королева "мирно" скончалась в прошлый четверг в Балморале в окружении членов королевской семьи, включая короля Чарльза и принцессу Анну, пишет Mirror.

Видео дня

Твит Смита стал вирусным, после того как он также заявил в том же посте, что король Чарльз умрет 28 марта 2026 года.

Пользователь сделал свою учетную запись закрытой после того, как сообщение начало распространяться в Интернете, и с тех пор оно было заблокировано Twitter.

Скриншоты прогноза были опубликованы в различных социальных сетях.

Смерть королевы Елизаветы II

Королева Британии умерла в возрасте 96 лет 8 сентября.

Она всего на полтора года пережила своего почившего супруга — герцога Филиппа. На ее место пришел 73-летний принц Чарльз, взявший имя Чарльз III. Вчера монарх официально взошел на престол. Он сразу обратился к своему народу.

"За последние 70 лет мы смогли наблюдать, как Великобритания стала страной множества народов и национальностей. Наши ценности были и остаются такими, какими были всегда. Я повторяю обещание своей матери и также обещаю служить своему народу до конца своей жизни — долгой или короткой", - сказал король.

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