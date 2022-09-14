"Я ненавижу это": король Чарльз III в гневе устроил истерику на людях

Чарльз III / скриншот из видео

После смерти Елизаветы II старший сын умершей королевы был провозглашен королем Чарльзом III.

К исполнению своих обязанностей король приступил практически сразу.

Уже за эти пару дней в своей новой роли король Чарльз успел оскандалится. Он дважды вышел из себя на публике, и оба раза причиной тому стали письменные принадлежности.

Первый раз Чарльз вступил в противоборство с чернильницей прямо на церемонии оглашения его королем и потерпел сокрушительное фиаско.

В своем первом королевском туре в качестве монарха в Северной Ирландии Чарльза III снова ждало испытание.

Вначале король пописал документ не тем числом: он написал 12 сентября, хотя церемония происходила 13-го. Когда ему сказали, что сегодня 13-е число, он сказал: "О Боже, я записал не ту дату".

Его жена, королева-консорт Камилла, довольно резко сказала ему: "Вы подписали 12-е".

В это время ситуация резко ухудшилась, потому что из ручки начали течь чернила. Король не просто расстроился - он пришел в бешенство: "О Боже, я ненавижу это", — сказал он, передав испорченную ручку Камилле, руки которой тоже оказались запачканными чернилами.

Умерла Елизавета II

8 сентября, во второй половине дня стало известно, что врачи обеспокоены состоянием Елизаветы II и взяли ее под медицинское наблюдение в замке Балморал.

"После оценки сегодня утром врачи королевы обеспокоены здоровьем Ее Величества и рекомендовали ей оставаться под медицинским наблюдением. Королева остается в Балморале", - сообщил представитель Букингемского дворца.

С королевой были все ее четверо детей, а также Уильям, герцог Кембриджский. Согласно порядку престолонаследования, он является следующим после своего отца Чарльза наследником британской короны.

По данным The Guardian, значительные изменения в состоянии здоровья Елизаветы II произошли в октябре 2021 года, когда она отменила поездку в Северную Ирландию и попала в больницу. С тех пор она несколько раз посещала больницу, но лечилась амбулаторно.

Ближе к 17:00 по Киеву появилась информация о смерти королевы, но она оказалась фейком. Букингемский дворец подтвердил кончину Елизаветы II только спустя несколько часов.

До самой смерти она исполняла обязанности монарха Великобритании и Королевств Содружества. Елизавета стала старейшим монархом не только в истории британской империи, но и самым долгоправящим главой государства в мире.

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