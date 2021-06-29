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Принц Чарльз отказался идти на открытие памятника принцессе Диане

29 июня 2021, 16:52

Принц Гарри прибыл в Великобританию, чтобы принять участие в открытии памятника принцессе Диане.

Принц Чарльз
Принц Чарльз не придет на открытие памятнка принцессе Диане / Reuters

В Лондоне откывается памятник первой жене принца Чарльза и матери принцев Уильяма и Генри принцессе Диане, которая трагически погибла, когда ее дети были еще маленькими.

Как сообщает Exspress.co, принц Гарри, который в последний раз прилетал в Лондон на похороны дедушки герцога Эдинбургского, прибыл в Великобританию, чтобы быть вместе с семьей в этот исторический момент.

По информации издания, принц Чарльз на открытие памятника не пойдет - по официальной версии, чтобы не бередить старые раны.

В интервью Sunday Times друг принца Чарльза признался, что тот находит эти годовщины эмоциональными.

"Ему это ужасно трудно. Эти моменты могут воскресить старые раны и вернуть ему воспоминания - счастье, грусть и сожаление. После смерти Дианы он почувствовал, что лучше оставить эти воспоминания при себе и оставить наедине со своими сыновьями", - говорят источники издания, ссреди которых друзья принца Чарльза.

Будущий король был женат на Диане 15 лет, с 1981 по 1996 год.

Открытие статуи состоится в день 60-летия Дианы. Статуя будет находится в Затонувшем саду Кенсингтонского дворца, который Диана любила посещать.

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