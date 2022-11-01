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Чарльз на седьмом небе: Кейт Миддлтон осчастливила короля

1 ноября 2022, 21:21

Слухи о малыше №4 набирают обороты - новоиспеченный король готовится стать дедушкой в шестой раз.

Принцесса Кэтрин, король Чарльз III
Принцесса Кэтрин рассказала королю Чарльзу III о беременности - СМИ / instagram.com/clarencehouse

Принцесса Кэтрин скоро станет мамой в четвертый раз. Радостной новостью принц и принцесса Уэльские пока поделились лишь с членами королевской семьи.

Об этом сообщают британские таблоиды. Опираясь на заявления инсайдера из близкого окружения Кейт и Уильяма, они заявляют, что мечты 40-летней принцессы о еще одном ребенке стали явью.

Первому об этом рассказали королю Чарльзу III, который, по слухам, души не чает во внуках, и с нетерпением ждет встречи с шестым карапузом. Отец из него был неважным, а вот дедушка он замечательный, отмечает источник.

"Все, чего Чарльз, недодал Уильяму и его брату, принцу Гарри, как отец, он наверстывает в общении со своими внуками. Он любит играть с Джорджем, Шарлоттой и Луи, дурачится с ними, пока те не начинают хохотать", - рассказывает инсайдер.

Кейт Миддлтон хотела еще одного ребенка, потому что ее дети уже выросли, и могут сами о себе позаботиться. Даже самый младший, принц Луи, уже совсем самостоятельный, а Кэтрин очень не хватает топота маленьких ножек по дому, пока все в школе. К тому же она давно мечтала о девочке - сестре для принцессы Шарлотты. Источник отмечает, что Миддлтон очень близка со своей сестрой Пиппой, и хотела бы, чтобы и у Лотти была такая же связь с сестрой.

Однако пока беременность принцессы Кэтрин - только слухи. Букингемский дворец не делает официальных заявлений по этому поводу.

Ранее стало известно о том, что чета Уэльских планирует пополнение в семье - инсайдер намекнул на то, что принц Уильям сменил гнев на милость, и в скорости от принцессы Кэтрин стоит ожидать приятных новостей.

Также Меган Маркл рассказала, как оконфузилась во время интервью с Пэрис Хилтон, из-за чего ей пришлось извиняться перед светской львицей за свое стереотипное мышление.

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