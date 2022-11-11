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Король не в себе: Чарльз III после нападения яйцами подвергся новой атаке

11 ноября 2022, 22:53

Полиция незамедлительно задержала виновника, 23-летнего студента Йоркского университета.

Король Чарльз III и королева-консорт Камилла
Король Чарльз III и королева-консорт Камилла / instagram.com/theroyalfamily

Совсем недавно короля Чарльза III и королеву-консорта Камиллу забросали яйцами. Британская пресса выяснила, что после скандального нападения с пятью брошенными яйцами дело не закончилось.

Как оказалось, последовала реакция стоящей рядом публики, которая заставила короля растерянно оглядываться.

Полиция незамедлительно задержала виновника, 23-летнего студента Йоркского университета.

Как сообщает журнал "Hello!", окружающие успели заметить, что монарх оглянулся, когда одно из яиц приземлилось у его ног. Событие сбило Его Величество с толку, а люди стали освистывать короля.

Впрочем, пресса утверждает, что толпа выступала не против короля, а в осуждение нападавшего. В то же время король старался быть невозмутимым, хотя и, очевидно, был ошарашен произошедшим.

"Давайте уйдем с дороги. Куда мы пойдем дальше?", - только растерянно смог произнести Чарльз.

Король Чарльз

Выходки Чарльза III

После смерти Елизаветы II старший сын умершей королевы был провозглашен королем Чарльзом III.

К исполнению своих обязанностей король приступил практически сразу.

За пару дней в своей новой роли король Чарльз успел оскандалится. Он дважды вышел из себя на публике, и оба раза причиной тому стали письменные принадлежности.

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