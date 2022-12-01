Меган Маркл случайно засветила фото подросшего сына

Меган Маркл и Принц Гарри / Instagram

На днях неугодная жена принца Гарри Меган Маркл, которая не особенно любит показывать своих детей на публике, случайно засветила изображение своего первенца Арчи.

Как пишет Обозреватель, Маркл общалась по видеосвязи с генеральным директором консалтинговой фирмы Full Circle Strategies Джокатой Эдди и американским политтехнологом Донной Бразиле. В рамках той же встречи, во время разговора присутствовал трехлетний сын Гарри и Меган Арчи.

Скриншот онлайн встречи быстро разлетелся по сети, несмотря на то, что его оригинальная версия была быстро удалена. Однако многие пользователи все же успели сохранить картинку себе.

Мальчик заметно подрос и потемнел. Цвет его волос уже не такой рыжий, как был в более раннем возрасте.

Интернет-сообщество, в своем стиле, разделилась на несколько лагерей. Часть из них заметила якобы очень расстроенный вид ребенка, другая половина настаивала на том, что такие публикации без согласия родителей - это плохой тон.

Напомним, ранее 51-летняя дизайнерка интерьеров и звезда реалити-шоу Настоящие домохозяйки округа Колумбия Кэтрин Омманни раскрыла подробности своего романа с принцем Гарри.

Воспоминаниями женщина поделилась с изданием The Sun. 18 лет назад, когда герцогу Сассекскому был всего 21 год, а ей - 34, Омманни и Гарри познакомились в частном баре благодаря их общим знакомым. Тогда он состоял в официальных отношениях с Челси Дэви, а Кэтрин была разведенной матерью-одиночкой.

"У нас были общие друзья в сфере недвижимости, и они нас познакомили. На Гарри была шляпа в австралийском стиле, которая заставила меня рассмеяться, я пошутила над тем, как он выглядит. Думаю, он к этому не привык и это произвело на него впечатление", - вспоминает женщина. Затем они отправились в ночной клуб, из которого вместе поехали домой к друзьям принца.

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