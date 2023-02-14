Наталья Могилевская рассказала, как зовут ее нового возлюбленного

Легендарная украинская поп-певица и звезда 1990-х Наталья Могилевская по случаю Дня святого Валентина назвала в эфире телемарафона имя своего нового возлюбленного.
Оказывается, 14 февраля у певицы двойной праздник, поскольку ее любимого зовут как раз Валентином.
"Я буду праздновать День Валентина. Мое сердце открылось любви невероятной, очень красивой, и его зовут Валентин! У нас двойной праздник!", – сказала Наталья.
Ранее певица рассказывала, что завела новые отношения во время полномасштабной военной агрессии против Украины. Она говорит, что была знакома с этим мужчиной уже около двух десятков лет. Но окончательно он покорил ее сердце именно после 24 февраля 2022 года.
Новый возлюбленный, говорит певица, помогал ей эвакуировать сестру во Францию, ездил с ней с благотворительными концертами в прифронтовые города, а также мужчина постоянно поддерживает морально.
Напомним, ранее бойфренд Нади певицы Дорофеевой, блогер и ресторатор Миша Кацурин, намекнул на ее беременность. От предыдущего брака мужчина уже имеет двоих детей - сына и дочь.
Также американскую актрису Анджелину Джоли заподозрили в романе с младшим ее на 21 год ирландским актером Полом Мескалом. Артистов застукали во время свидания в театральной кофейне.
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