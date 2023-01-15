"Он был очень жестким": Наталья Могилевская откровенно рассказала о новом возлюбленном

Могилевская призналась - чувства между ними зрели не один десяток лет.

Наталья Могилевская рассказала, что знакома со своим новым бойфрендом 20 лет / instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Певица, композитор, продюсер и Народная артистка Украины Наталья Могилевская состоит в новых романтических отношениях, которые захватили ее целиком - убежденная карьеристка теперь мечтает о большой семье и хочет стать примерной женой.

Почему этого не случилось в жизни Могилевской раньше, сама артистка рассказала в откровенном интервью для Григория Решетника. Также она добавила новые детали в портрет своего возлюбленного, личность которого держит в секрете.

В частности она рассказала, что ее избранник давно положил на нее глаз, ведь Могилевская знакома с ним около 20 лет. Но времени на роман у успешной артистки все не находилось. Война изменила все: вместе со своим бойфрендом Могилевская ездит в горячие точки, дает концерты, помогает эвакуироваться и занимается благотворительностью.

"Я очень долго была одинокой и именно война познакомила меня с таким же как я сумасшедшим мужчиной, который со мной был в таких горячих точках, что никто из моей команды не был готов туда ехать. Он просто безбашенный и я такая же", - отмечает певица. В то же время она подчеркивает - рядом с возлюбленным она может по-настоящему расслабиться, и с удовольствием дома играет в примерную жену и мечтает о большой шумной семье.

"Я дома намного спокойнее. Он очень сильный человек. Хочу открыть секрет, мы были знакомы, кстати, 20 лет. Он пытался что-то какие-то отношения... Давно нравилась... Но ведь это было невозможно, потому что он был очень жестким по отношению к тому, как должна вести себя женщина, а я была заточена на карьеру... Я хочу большую семью. Я не знаю, как это произойдет, что я успею. Всегда представляла себе много детей, много родных. Я думаю, что моя мечта сбудется. Как Бог даст", - признается Наталья.

Ранее бойфренд Нади Дорофеевой, блогер и ресторатор Миша Кацурин, намекнул на беременность певицы. От предыдущего брака мужчина уже имеет двоих детей - сына и дочь.

Также американскую актрису Анджелину Джоли заподозрили в романе с младшим ее на 21 год ирландским актером Полом Мескалом. Артистов застукали во время свидания в театральной кофейне.

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