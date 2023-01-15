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Могилевская рассказала, почему так долго была одна

15 января 2023, 07:47
Певица открыто поделилась сокровенным, а также приоткрыла завесу личной жизни.
Наталья Могилевская
Наталья Могилевская / instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Украинская певица Наталья Могилевская рассказала, почему так долго оставалась одна и как на ее личную жизнь повлияла война.

Об этом она рассказала в интервью в программе "Как ты".

"Я когда-то дала себе честную клятву: пока я не стану хорошей женой, я не буду строить отношения. И это так я серьезную цену за это заплатила – я очень долго была одинокой. Это сознательно, потому что я понимаю, если я не буду классной женой, ко мне не придет классный мужчина. Если я не буду классной мамой, ко мне не придет мой классный ребенок. И вообще не придет. Я точно знаю. Готовый ученик - найдется учитель", - отметила артистка.

По словам певицы, она мечтала всегда об отношениях как задумал Господь.

"А Господь задумал: главные мужские качества – это активность, целеустремленность, борьба, сила, напряжение такое упрямое, чтобы добиться результатов – это все мужские качества. Я отказалась от строения отношений, пока я не стану классной женщиной", - сказала Могилевская.

"С чего я начала: я написала все эти качества и поставила оценки, как у меня, и оказалось, все мужские – пятерки, все женские – по нулям. То есть я поняла: женщиной в сегодняшнем мире быть не модно настолько, что мир воспитывает и девушек, и мальчиков по мужскому принципу, то есть, чтобы получить результат, карьеру построить, быть успешной. Потому что женские качества нельзя продать, за них деньги не дают. Плечами командира, мужчины – что на это можно купить? Ничего", - поделилась она.

Напомним, в конце декабря анонсировала новое монопредставление под названием "Дочери".

На своей странице в Instagram она опубликовала афишу предстоящего мероприятия: на ней два портрета самой Натальи, веселый и грустный, смотрят на силуэт женщины, которая идет к воде с девочкой за руку.

Певица рассчитывала привлечь внимание к представлению собственным талантом и харизмой, но теперь все гудят про ее "Дочерей" совершенно по другой причине - поклонникам картинка показалась забавной, и они начали делать из нее мемы.

Ранее украинский актер, звезда сериала Крепостная, Тарас Цымбалюк, который в начале полномасштабной войны в Украине объявил о расставании с супругой, рассекретил личность новой возлюбленной.

Также певица Светлана Лобода показала редкое фото младшей дочери Тильды, отцовство которой приписывали Тилю Линдеману, фронтмену группы Rammstein.

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