Наталья Могилевская стала новым мемом - певица нестандартно отреагировала

В Сети решили поупражняться в остроумии, и использовали афишу Могилевской, как повод для шуток.

Наталья Могилевская стала интернет-мемом / instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Певица, композитор, продюсер и Народная артистка Украины Наталья Могилевская в конце декабря анонсировала новое монопредставление под названием "Дочери".

На своей странице в Instagram она опубликовала афишу предстоящего мероприятия: на ней два портрета самой Натальи, веселый и грустный, смотрят на силуэт женщины, которая идет к воде с девочкой за руку.

Певица рассчитывала привлечь внимание к представлению собственным талантом и харизмой, но теперь все гудят про ее "Дочерей" совершенно по другой причине - поклонникам картинка показалась забавной, и они начали делать из нее мемы.

Другой артист мог бы обидеться, что его творческую работу поднимают на смех, но не Могилевская -увидев, что ее афиша приносит украинцам хорошее настроение, она решила поддержать инициативу, и теперь самые смешные картинки публикует у себя в соцсетях.

"Наш народ не сломить, и юмор нам в этом помогает :)" - прокомментировала мемы, героиней которых она стала, певица.

Наталья Могилевская стала интернет-мемом / instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Наталья Могилевская стала интернет-мемом / instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Наталья Могилевская стала интернет-мемом / instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Наталья Могилевская стала интернет-мемом / instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Ранее украинский актер, звезда сериала Крепостная, Тарас Цымбалюк, который в начале полномасштабной войны в Украине объявил о расставании с супругой, рассекретил личность новой возлюбленной.

Также певица Светлана Лобода показала редкое фото младшей дочери Тильды, отцовство которой приписывали Тилю Линдеману, фронтмену группы Rammstein.

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