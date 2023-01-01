"Я встретила человека, которого я очень люблю": Могилевская откровенно рассказала о новом романе

Наталья Могилевская раскрыла новые подробности отношений с загадочным "мужчиной с оружием".

Наталья Могилевская рассказала о возлюбленном, которого встретила во время войны / instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Певица, композитор, продюсер и Народная артистка Украины Наталья Могилевская приняла участие в праздничном концерте от 1+1, посвященном Новому 2023 году.

В коротком интервью, которое она дала Соломии Витвицкой, артистка подвела итоги 2022 года - одного из самых сложных в истории украинского народа. Однако Могилевской он также принес и счастье, ведь она встретила мужчину своей мечты.

Личность возлюбленного певица по-прежнему хранит в секрете, однако охотно рассказывает о том, как складываются их отношения.

В частности Наталья упомянула, что это не просто очередной краткосрочный романчик - возлюбленные живут вместе, и уже успели пройти немало испытаний, ведь рядом с ним певице ничего не страшно.

"Я встретила человека, которого я очень люблю, и мы живем вместе, и у него есть оружие. Мы бывали в таких местах, что со мной боялись ездить музыканты, боялся вообще кто-то уезжать. Мы проехали всю страну", - поделилась своим счастьем артистка.

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