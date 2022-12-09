"Спасибо Господу! Мечтаю поскорее услышать слово "Мама!": Могилевская поделилась личной новостью

Наталья Могилевская уже в конце декабря достигнет желаемого.

Наталья Могилевская рассказала о новом моноспектакле "Доньки" / instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Певица, композитор, продюсер и Народная артистка Украины Наталья Могилевская взрастила множество творческих детищ за свою многолетнюю карьеру.

Война открыла в ней талант театральной актрисы - Могилевская с продюсером Нонной Кондрашовой поставили моноспектакль "Я вдома", с которым артистка гастролировала по театрам Украины.

Однако в предпраздничные дни певица подготовила для поклонников новогодний сюрприз - новое представление под названием "Доньки", которое Могилевская посвятила самому важному человеку в каждой жизни - маме.

"Спасибо Господу, что был ко мне неравнодушен! Мечтаю поскорее услышать слово "Мама!". "Доньки" - о самом главном в жизни, о том, что важно каждому. Человек, которому можно сказать все и всегда… Мама! Этот спектакль я посвящаю всем матерям!" - цитирует отзыв самой Могилевской о предстоящем спектакле Униан.

Наталья Могилевская рассказала о новом моноспектакле "Доньки" / kontramarka.ua

Напомним, ранее солист рок-группы "Антитела" Тарас Тополя, который практически сразу после полноценного российского вторжения в Украину вступил в тероборону, рассказал о том, как едва не погиб в бою, когда попал под ракетный удар.

Также популярный телеведущий Данэль Салем рассказал о том, как на фронте прощался с жизнью - военный был готов совершить самоубийство, чтобы не попасть в руки к врагу.

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