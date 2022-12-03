"А что случилось?": Могилевская жестко высмеяла Путина

Певица опубликовала видео, в котором Путин якобы рассказывает о восхищении Зеленским.
Известная украинская певица Наталья Могилевская высмеяла российского диктатора Владимира Путинна и сняла о нем смешное видео. В нем Путин рассказывает о том, как сильно он восхищается Владимиром Александровичем. Видео Могилевская опубликовала у себя на странице.
Артистка также заявила, что гордиться президентом Украины Владимиром Зеленским и спросила, не хочет ли ему кто-то что-то передать. После этих слов Путин якобы передал Зеленскому, что он сильный человек, который не побоялся бороться за себя.
"Я горжусь нашими героями. Я горжусь нашим президентом. Кто-то, что-то хочет передать ему, скажите пожалуйста? Владимиру Александровичу. Кто-то, давайте", — говорила Могилевская.
Певица также представила свою песню, с которой она хочет выступить, когда Украине окончательно победить в развязанной Россией войне.
Стоит отметить, что обращение Путина, которое использовала Могилевская, было записано еще в 2015 году и адресовано российского оккупанту, который стал инвалидом после боев неподалеку от донецкого аэропорта.
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