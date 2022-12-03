"А что случилось?": Могилевская жестко высмеяла Путина

Наталья Могилевская жестко высмеяла Путина / instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Известная украинская певица Наталья Могилевская высмеяла российского диктатора Владимира Путинна и сняла о нем смешное видео. В нем Путин рассказывает о том, как сильно он восхищается Владимиром Александровичем. Видео Могилевская опубликовала у себя на странице.

Артистка также заявила, что гордиться президентом Украины Владимиром Зеленским и спросила, не хочет ли ему кто-то что-то передать. После этих слов Путин якобы передал Зеленскому, что он сильный человек, который не побоялся бороться за себя.

"Я горжусь нашими героями. Я горжусь нашим президентом. Кто-то, что-то хочет передать ему, скажите пожалуйста? Владимиру Александровичу. Кто-то, давайте", — говорила Могилевская.

Певица также представила свою песню, с которой она хочет выступить, когда Украине окончательно победить в развязанной Россией войне.

Стоит отметить, что обращение Путина, которое использовала Могилевская, было записано еще в 2015 году и адресовано российского оккупанту, который стал инвалидом после боев неподалеку от донецкого аэропорта.

Ранее украинская певица Надя Дорофеева показала убийственную фигуру в оригинальном наряде, которой покоряла мужские сердца еще в подростковом возрасте.

Американская актриса, звезда фильмов Женщина-кошка и Бал Монстров, лауреат премии Оскар, Хэлли Берри также поделилась архивным фото - на нем 33-летняя артистка позирует в нижнем белье.

Другие новости: