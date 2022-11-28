Наталья Могилевская кокетливо оголилась в домашнем халатике

Наталья Могилевская обнажила плечи в домашнем халате / instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Певица, композитор, продюсер и Народная артистка Украины Наталья Могилевская поделилась на своей странице в Instagram теплым домашним кадром с легкой ноткой пикантности.

Так Могилевская показала, как встречает безоблачное воскресенье - один из спокойных дней, что, увы, в последняя время редкость для украинцев. Тем ценнее в глазах окружающих становятся такие простые вещи, как солнечное воскресное утро.

Его, к слову, певица встречала в белом банном халатике, который она кокетливо приспустила, обнажив нежную, сияющую кожу плеча. На фото Могилевская стоит у окна, ее лицо озаряет мечтательная полуулыбка.

"В воскресенье Киев обычно не бомбят. Хочется хотя бы несколько часов мирного, теплого воскресного утра. Так как это было раньше. Любимое время всех – от школьников до пенсионеров. Говорят, что жизнь сложная и ужасная. Нет, она чудесная. Верим в нашу победу, в наше ВСУ, верим в лучшее. Всем хорошего воскресного дня!", - подписала снимок артистка.

Наталья Могилевская обнажила плечи в домашнем халате / instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Ранее украинская певица Надя Дорофеева показала убийственную фигуру в оригинальном наряде, которой покоряла мужские сердца еще в подростковом возрасте.

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