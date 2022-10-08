Доходило до скандалов: Кондратюк рассказал о работе с Могилевской и Кароль

Игорь Кондратюк рассказал о Могилевской и Тине Кароль / Главред



Украинский продюсер Игорь Кондратюк рассказал, как когда-то работал на шоу "Шанс". В интервью Ходят слухи он вспомнил, какой была тогда работа с певицей Наталией Могилевской и видел ли тогда в Тине Кароль суперзвезду.

В частности, Кондратюк на протяжении 2003-2008 годов продюсировал музыкальный проект "Шанс". Тогда над участниками шоу работала тренер Наталья Могилевская.

Продюсер рассказал, что с Могилевской часто возникали конфликты. Он добавил, что в то же время певица в шоу-бизнесе может все, включая продюсирование.

"Она суперэнергичная, крутая, яркая, бомбичная. Человек, которому не нужен продюсер, хоть она всегда жаловался - вот был бы у меня продюсер. А я говорю: "да какой продюсер тебя переживет". Очень талантливая и крутая девушка", - поделился мужчина.

Также он добавил, что, несмотря на все, Могилевская была неуправляемой, ведь могла опоздать на съемки во время прямых эфиров.

"Когда она опаздывала, а у нас начинались съемки рано, было реалити-шоу целого дня, а Наташа спит. До скандалов доходило, конечно. Мы всем платили. Наталья бесила, но ее все уважали. Мы потом даже отдыхали друг от друга после" Шанса". Но она очень крутая", - добавил шоумен.

Кондратюк говорит, что Тина Кароль могла также принять участие в проекте "Шанс", но не прошла. Он признается, что тогда не видел в певице суперзвезду, которой она стала сейчас.

"Черный спрашивал меня - ну как тебе? Я говорю: "Ну интересная девушка, интересная интонация в голосе". Он тоже некоторое время сомневался. Все продюсеры сомневаются, пока артист не заработает первый миллион или не соберет Дворец Украины", - отметил он.

Напомним, ранее Игорь Кондратюк предположил, что кум диктатор Путина Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко давно оказались на стороне страны-агрессора прежде всего из-за кремлевских денег. Такое мнение Кондратюк высказал в интервью для SportArena TV.

"Их семья решила стать предателями Украины, а могла сделать наоборот. Почему – не знаю. Вернее, я догадываюсь, почему. Деньги. Огромную роль сыграли деньги и какие-то компрометирующие связи, которые точно нельзя было разорвать Медведчуку с Россией и ФСБ. Но в первую очередь деньги", – сказал он.

По словам Кондратюка, Виктор Медведчук и Оксана Марченко: два сапога ‒ пара. Это предатели Украины.

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