'Ты думал, мы не вернемся?': известный телеведущий рассказал о том, как прощался с жизнью на фронте

Даниэль Салем едва не погиб на фронте / instagram.com/daniel_jihad_salem

Известный украинский телеведущий Даниэль Салем, ставший бойцом ВСУ, едва не погиб на фронте. Он рассказал о своем самом страшном дне в своей жизни. Он был готов взорвать себя гранатой. Об этом он рассказал в программе "Как ты?".

Он вместе с побратимами попал в окружение врага. Салем в тот момент лежал в окопе и даже не знал об этом. Ему вовремя успели передать эту информацию по рации.

"Маленький такой окоп, он закрывал только лежащего меня. В рацию говорят: "День, не волнуйся, все будет ок", а враг вокруг - танковая линия, снайперская, и я посередине на линии обстрела. Надо было дождаться, пока приедет эвакуация, они отстреляются и отступят в другую сторону", - сказал Салем.

В тот момент он был без еды и воды и погиб бы от вражеской пули, если бы выглянул из окопа. Даниэль Салем уже настроил себя, что он сорвет чеку, если к нему подойдет враг. В таком случае он погиб бы сразу.

"Услышал, что тачка. Думал, если это они, то сейчас сорву чеку и все. Но тут вижу, что надо мной склоняется мой командир и говорит: "А что ты думал, мы не вернемся?" Я расплакался. Этим мы и отличаемся от оккупантов, что мы не оставляем своих", - признался Салем.

Ранее Даниэль Салем рассказывал о том, как потерял на фронте своего побратима, с которым прожил немало "приключений". Они познакомились 24 февраля в первый день полномасштабного вторжения.

Он также признался, что его на фронте какого-то дня ограбили. Прямо из его машины какой-то человек стащил спальный мешок, который для военного является очень ценной вещью.

"Хочу передать привет тому, кто, бляха, залез в мой пикап и украл мой любимый спальник. Мой личный. Ну зачем он тебе. Тварь", - написал военный.

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