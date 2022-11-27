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Звезда фильма "Любовь и голуби" обрадовался побегу осудивших войну звезд из России

27 ноября 2022, 09:27

Александр Михайлов считает, что "российская культура очищается от ненужных людей".

Александр Михайлов
Звезда фильма "Любовь и голуби" обрадовался побегу осудивших войну звезд из России / скриншот

Все больше российских артистов осуждают военное вторжение в Украину. Россию. Среди них Алла Пугачева, Максим Галкин, Татьяна Лазарева, Семен Слепаков.

78-летний актер Александр Михайлов обрадовался бегству некоторых своих коллег. По его мнению, российская культура таким образом якобы очищается от ненужных людей.

"В основном сбежала элементарная попса. Сбежали за границу люди, которые не очень позитивно относились к моей Родине, негативно относились, поэтому было очень много иронии, ерничества. Когда мне звонят и спрашивают: как же так? Пугачева уехала, Галкин уехал. Я им ответил: знаете, я вот с утра просыпаюсь в холодном поту и думаю, как же там ребята? Да уехали, и слава Богу!", - заявил он.

Ранее стало известно, что определилась судьба сказочного замка Пугачевой и Галкина в подмосковном поселке Грязь, которым очень интересуются российские власти после отъезда звездной пары из РФ.

Также мы рассказывали, что российский пропагандист Владимир Соловьев заявил, что певец Филипп Киркоров разорвал все связи с Аллой Пугачевой и Максимом Галкиным.

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Автор: Сергей Кущ
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