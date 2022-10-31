Судьба сказочного замка Пугачевой и Галкина определилась

Алла Пугачева не будет продавать замок в Грязи / instagram.com/maxgalkinru

Российская певица Алла Пугачева забрала детей и бежала из РФ, где ее муж, комик Максим Галкин, за антивоенные взгляды признан иностранным агентом. Сейчас семья проживает в Израиле, где по слухам, уже оформила гражданство.

И хоть звездная чета уже продемонстрировала свое нежелание иметь хоть что-то общее со страной-террористом, пока там царит пропаганда и люди, которые считают правильным затевать войну из-за империалистических прихотей их президента, их личной жизнью продолжают активно интересоваться в РФ.

В частности рашистским СМИ не дает покоя недвижимость Пугачевой и Галкина. Замок знаменитостей в подмосковном поселке Грязь на них действует, как красная тряпка на быка.

Недавно появилась новость о том, что замок построен нелегально на неприватизированной земле. Это (и высокая цена; его оценивают в миллиард рублей) является одной из причин, почему Пугачева и Галкин якобы не могут избавиться от своей российской недвижимости.

Однако источники из близкого окружения знаменитостей выдвигают другую теорию - замок сохранили в качестве летней резиденции, чтобы отдыхать там с семьей. Также предполагается, что его будут сдавать именитым друзьям звездных супругов во время их посещения столицы рашизма.

Ранее стало известно, что российский артист Максим Галкин, который отказался поддерживать войну в Украине и политику диктатора Путина и был признан иностранным агентом, прокомментировал это решение властей страны-агрессора.

Советник Офиса президента Алексей Арестович выразил поддержку и восхищение Примадонной в ее желании быть признанной иноагентом в РФ следом за ее мужем, Максимом Галкиным, который придерживается антивоенных взглядов.

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