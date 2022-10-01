УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Пугачева продает свой легендарный дом: названа цена

1 октября 2022, 15:48

Легендарный замок вряд ли удастся продать сразу же, ведь в условиях кризиса, цена на него огромная.

Алла Пугачева и Игорь Николаев
Алла Пугачева и Игорь Николаев / instagram.com/igor_nikolaev_music

Популярная российская певица Алла Пугачёва, которая поддержала Украину в кровавом противостоянии с Россией, выставила на продажу свой легендарный замок в деревне Грязь.

Как сообщает Телеграмм-канал Mash, замок оценили в один миллиард рублей (16 млн долларов США). На канале говорят, что именно ради этого певица и возвращалась в Россию.

Сообщается, что продать замок в Грязи оказалось не так просто. За огромный дом и главную достопримечательность Грязи Алла Борисовна хочет 1 000 000 000 (миллиард) рублей. "Неудивительно, что пока недвижимость сбагрить не удаётся даже самым преданным и богатым фанатам. Поэтому за жильём временно присматривает (и живёт там же) внук — Никита Пресняков", - пишет Mash.

Кроме того, сообщается, что по словам родителей одноклассников детей Пугачевой и ее супруга Максима Галкина, Гарри и Лизы, Алла Пугачева в свой последний визит потребовала у руководства элитной 1-й московской гимназии в Липках подготовить для неё личные дела, табели успеваемости, медкарты и сведения о грамотах и наградах детей. Певица собрала все возможные документы, чтобы перевести детей в школу в Израиле.

Скорее всего то, что Пугачева вернулась в Россию было показательным выступлением, цель которого - подготовить к продаже активы и завершить дела в России. Она также, как и ее муж Максим Галкин, не согласна с режимом террориста Путина и не может пойти на сделку со своей совестью.

Напомним, ранее в распоряжении издания "Телеграф" оказалась фотография израильского паспорта артистки, которая вместе с детьми выехала из России в Израиль. Издание сообщает, что подлинность паспорта им подтвердили источники среди израильских пограничников.

Паспорт был выдан в мае 2022 года, уже после вторжения российских войск на украинскую территорию. Срок действия на один год до мая 2023 года является обычной практикой для репатрианта.

Следует отметить, что слухи о наличии у Пугачевой израильского гражданства ходили и раньше, однако подтверждения этого не было.

Вас также может заинтересовать:

Алла Пугачева
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

16:50

"В городе идут бои": в ВСУ раскрыли детали освобождения Лимана

16:43

Россия повторит судьбу СССР, а Украина захватит ее территории – Олег СоскинВидео

16:36

С микроволновкой и без: как быстро разморозить мясо

16:06

Гороскоп на октябрь-2022: угроза ядерного удара по Украине и новые чудеса ВСУВидео

16:03

Киркоров скорбит: у певца большое горе

Реклама
16:03

Большая смута или военный разгром: эксперт назвал две причины для отстранения Путина

15:59

Лиман в окружении: опубликовано видео бегства оккупантов из "котла"Видео

15:48

Пугачева продает свой легендарный дом: названа цена

15:27

"Танцоры на костях": у Зеленского назвали условие для переговоров с РФВидео

15:17

Есть нюанс: в Минобороны Германии отреагировали на намерение Украины быстро вступить в НАТОВидео

15:09

Путин – нелюдь, никаких переговоров с ним после аннексии территорий Украины не будет – ДаниловВидео

14:34

Под Купянском оккупанты расстреляли автоколонну: найдены тела 20 погибших, среди них детиФотоВидео

14:30

Война продлится до 2032 года, она перенесется на территорию России и станет глобальной – СоскинВидео

14:22

На войне в Украине ликвидировали майора армии РФ

14:08

Когда праздник бабушек и дедушек в Украине в 2022 году и другие праздники семьиВидео

14:06

"Усилится ракетный террор": Золотарев рассказал, как Россия будет принуждать Украину к переговорам

13:47

Не сумасшедшие, а гении: зачем люди кладут в холодильник джинсы, колготки и даже обувь

13:38

Защитники Украины подняли на окраинах Лимана сине-желтый флагВидео

13:18

ВСУ показали кадры из Лимана - оккупантам предлагают сдаться в пленВидео

13:05

Путин не готов нажать ядерную кнопку, но может изменить позицию при двух условиях – ISWВидео

Реклама
13:00

Гороскоп на завтра, 2 октября 2022: Девам – расставание, Весам – затруднения, Водолеям – долги

12:58

В ноябре Россия снова может напасть со стороны Беларуси - Золотарев

12:53

"Они понимают, что реакция на их действия будет": эксперт объяснил в чем смысл "ядерных пугалок" Кремля

12:40

Гороскоп на октябрь 2022 для Стрельцов: месяц будет очень прибыльным - когда ждать денегВидео

12:14

Россию в январе-феврале 2023 года ждут бунты и побоища, начнется Армагеддон – СоскинВидео

12:11

В ВСУ подтвердили освобождение 5 населенных пунктов возле Лимана, оккупанты - в кольцеВидео

11:47

"РФ делала бы это тихо и без шума": нанесет ли Россия ядерный удар - прогноз эксперта

11:36

Остался маленький сын: в Украине ликвидировали молодого оккупанта из Татарстана

11:32

Более 5 тысяч военных РФ в окружении у Лимана: ВСУ перекрыли врагу логистику и пути отхода – ГайдайВидео

11:25

Приметы на 2 октября: какие 3 вещи нужно сделать, чтобы привлечь невероятный успех и здоровьеВидео

11:24

Надо перебить негатив: эксперт рассказал, как Россия использует аннексию территорий Украины

11:22

"Хотели убить как можно больше людей": в МВД раскрыли детали удара по колонне гражданских в ЗапорожьеВидео

11:22

Сумасшедший Охлобыстин проорался на концерте возле Кремля про "священную войну"Видео

11:21

Гороскоп на октябрь 2022: Близнецам – испытания, Весам – исполнение желаний, Рыбам – большие деньги

11:00

Как обуздать взбесившегося российского зверя, или Почему Украину примут в НАТОмнение

10:51

Дожди с грозами накроют Украину в первые дни октября: где ждать непогоды

10:28

"Я просто позвонил попрощаться": оккупант рассказал жене о тяжелом положении армии РФ на фронте

10:12

Российского пилота Красноярцева, бомбившего Чернигов, обменяли на украинских летчиков

09:58

Кремлевские рожи чувствуют, что это не праздник, а начало их концамнение

09:37

Как будет развиваться ситуация на фронте до конца года: Жданов назвал худший и лучший сценарии

Реклама
09:28

ВСУ ликвидировали вагнеровца "Самурая": ранее он воевал в Сирии и Ливии

09:00

Рискнет ли Путин и какой будет "ответка" Запада: Михаил Гончар о перспективах ядерного удара

08:51

С завязанными глазами увезли в неизвестном направлении: оккупанты выкрали гендиректора ЗАЭС

08:32

Три страны могут выступить категорически против приема Украины в НАТО - ЖдановВидео

08:30

Дрова или пеллеты: какое отопление дешевле в Украине и как сэкономитьВидео

08:25

ВСУ уничтожили "Солнцепек" оккупантов и ударили по логистическим центрам

07:51

ВСУ могут освободить Лиман в ближайшие 72 часа - ISWВидео

06:09

День ангела Ирины 2022 – волшебные поздравления и картинки

05:33

Дед наложил в штанымнение

04:41

Полковник ВСУ озвучил тревожный прогноз по взятию Одессы в "котел"Видео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Персоны
Олег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк Фейгин
Гороскоп
Новолуние в сентябреГороскоп на октябрьГороскоп на неделюГороскоп на завтраГороскоп таро
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода на октябрьПогода осеньМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюда
Праздники
Выходные в сентябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Мода и красота
Модные прическиЖенские стрижкиОкрашивание волос
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять