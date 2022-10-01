Пугачева продает свой легендарный дом: названа цена

Алла Пугачева и Игорь Николаев / instagram.com/igor_nikolaev_music

Популярная российская певица Алла Пугачёва, которая поддержала Украину в кровавом противостоянии с Россией, выставила на продажу свой легендарный замок в деревне Грязь.

Как сообщает Телеграмм-канал Mash, замок оценили в один миллиард рублей (16 млн долларов США). На канале говорят, что именно ради этого певица и возвращалась в Россию.

Сообщается, что продать замок в Грязи оказалось не так просто. За огромный дом и главную достопримечательность Грязи Алла Борисовна хочет 1 000 000 000 (миллиард) рублей. "Неудивительно, что пока недвижимость сбагрить не удаётся даже самым преданным и богатым фанатам. Поэтому за жильём временно присматривает (и живёт там же) внук — Никита Пресняков", - пишет Mash.

Кроме того, сообщается, что по словам родителей одноклассников детей Пугачевой и ее супруга Максима Галкина, Гарри и Лизы, Алла Пугачева в свой последний визит потребовала у руководства элитной 1-й московской гимназии в Липках подготовить для неё личные дела, табели успеваемости, медкарты и сведения о грамотах и наградах детей. Певица собрала все возможные документы, чтобы перевести детей в школу в Израиле.

Скорее всего то, что Пугачева вернулась в Россию было показательным выступлением, цель которого - подготовить к продаже активы и завершить дела в России. Она также, как и ее муж Максим Галкин, не согласна с режимом террориста Путина и не может пойти на сделку со своей совестью.

Напомним, ранее в распоряжении издания "Телеграф" оказалась фотография израильского паспорта артистки, которая вместе с детьми выехала из России в Израиль. Издание сообщает, что подлинность паспорта им подтвердили источники среди израильских пограничников.

Паспорт был выдан в мае 2022 года, уже после вторжения российских войск на украинскую территорию. Срок действия на один год до мая 2023 года является обычной практикой для репатрианта.

Следует отметить, что слухи о наличии у Пугачевой израильского гражданства ходили и раньше, однако подтверждения этого не было.

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