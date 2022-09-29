Пугачева получила израильское гражданство: опубликовано фото паспорта

Алла Пугачева / instagram.com/alla_orfey

Российская певица и Примадонна российской эстрады Алла Пугачева, которая покинула Россию после своего короткого возвращения на родину, получила израильский паспорт.

Так, в распоряжении издания "Телеграф" оказалась фотография израильского паспорта артистки, которая вместе с детьми выехала из России в Израиль. Издание сообщает, что подлинность паспорта им подтвердили источники среди израильских пограничников.

Паспорт был выдан в мае 2022 года, уже после вторжения российских войск на украинскую территорию. Срок действия на один год до мая 2023 года является обычной практикой для репатрианта.

Фото https://telegraf.com.ua/

Следует отметить, что слухи о наличии у Пугачевой израильского гражданства ходили и раньше, однако подтверждения этого не было.

Галкин стал иноагентом в РФ

Российский артист Максим Галкин, который отказался поддерживать войну в Украине и политику диктатора Путина и был признан иностранным агентом, прокомментировал это решение властей страны-агрессора.

"Я не продаю свое мнение и свои мысли и не покупаю чужие. Я торговлей совестью не занимаюсь", — добавил он. Артист также обратился к министерству юстиции, указав на то, что "приличные люди" не платят за искренность и честность.

Незадолго до этого эпизода его супруга Алла Пугачева вернулась на родину. Одной из причин называют недвижимость, которой владеет звездное семейство.

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