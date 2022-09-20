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"Пугачева подрезала подколенную жилу Путину": Арестович поддержал певицу

20 сентября 2022, 16:14

Известная советская и российская певица Алла Пугачева полностью "подрезала подколенную жилу" президенту РФ Владимиру Путину, говорит Арестович.

Пугачева, Путин, Арестович
Алла Пугачева, Владимир Путин, Алексей Арестович / коллаж УНИАн и https://ua.depositphotos.com/

Легендарная советская поп-певица Алла Пугачева полностью "подрезала подколенную жилу" русскому диктатору Владимиру Путину. Такое мнение в эфире "Фейгин Live" высказал советник Офиса президента Алексей Арестович.

По его словам, политику российского диктатора Путина определяют жители РФ в возрасте "40+". Более того, Пугачева является частью самоидентификации таких людей.

"В нее вложено столько, что она является суперскрепой их мироощущения. И эта скрепа бунтует против чувака, которого они легитимировали воссоздать Советский Союз как матрицу жизни", — сказал Арестович.

Советник ОП полагает, что последние заявление Пугачевой ‒ "бунт СССР" против Российской Федерации.

"Большего удара этому режиму нанести было невозможно. Ну, разве что православная церковь взбунтовалась против Путина и официально пошла, тогда еще да… она ему подколенную жилу уже подрезала полностью, она сняла с него легитимацию, сняла с него благословение вот этого 40 плюс", — подытожил он.

Напомним, ранее российский артист Максим Галкин, который отказался поддерживать войну в Украине и политику диктатора Путина и был признан иностранным агентом, прокомментировал это решение властей страны-агрессора.

"Я не продаю свое мнение и свои мысли и не покупаю чужие. Я торговлей совестью не занимаюсь", — добавил он. Артист также обратился к министерству юстиции, указав на то, что "приличные люди" не платят за искренность и честность.

Незадолго до этого эпизода его супруга Алла Пугачева вернулась на родину. Одной из причин называют недвижимость, которой владеет звездное семейство.

Адвокат Андрей Алешкин говорил, что у Аллы Борисовны накопились дела по недвижимости.

"Я думаю, Максим Галкин мог переписать собственность на Аллу Пугачеву. Ведь юморист скоро потеряет резидентство. Думаю, Примадонна вернулась не просто так и никуда из России пока не поедет. Возможно, это хитрая схема – Пугачева приехала спасать недвижимость", - высказался адвокат.

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