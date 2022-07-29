Пугачеву с Галкиным и Киркорова разделила война в Украине: бывшие друзья разорвали все связи

Соловьев, Пугачева, Галкин, Киркоров / скриншот

Российский пропагандист Владимир Соловьев заявил, что певец Филипп Киркоров разорвал все связи с Аллой Пугачевой и Максимом Галкиным.

По словам рупора Кремля, Киркоров "оказался по ту сторону баррикад". Так он прокомментировал выступление певца во временно оккупированном Крыму перед оккупантами.

"Представьте, что Филипп - это человек, который всю жизнь был окружен своей компанией, близкими людьми. И сейчас они оказались по ту сторону баррикад. И он, зная все, делает выбор. Он же понимает, что после этого его отношения с Пугачевой и Галкиным, со многими другими будут разрушены навсегда", - заявил пропагандист.

Напомним, Филипп Киркоров, который отмалчивался о войне в Украине, определился со своей позицией. Певец решил проведать "трехсотых" оккупантов, которым пока повезло выжить в Украине.

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Тем временем Галкин и Пугачева осуждают кровавую войну в Украине. Галкин одним из первых среди российских знаменитостей прокомментировал войну в Украине. Из-за поддержки нашей страны юморист попал в список запрещенных артистов в россии, его концерты отменяют и хотят лишить наград и званий. Также с Галкиным стали разрывать рекламные контракты.

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