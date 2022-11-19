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Российский актер назвал Пугачеву черепахой и обвинил в бесчеловечности

19 ноября 2022, 23:15

Актер Оскар Кучер раскритиковал Примадонну из-за её высказываний о войне в Украине и российской власти.

Алла Пугачева
Российский актер обозвал Пугачеву черепахой / instagram.com/alla_orfey

Российский актер Оскар Кучер в бешенстве из-за того, что известная певица Алла Пугачева "предала" Россию и высказалась против российской власти. Он сказал, что Примадонна "перестала быть человеком". Об этом сообщают росСМИ.

"Есть Алла Пугачева, которая меня убила, клянусь … Я понимаю, что ей глубоко насрать на то, что я говорю и на мое мнение … Но я ее очень сильно уважал всегда и у меня "плакат со стены упал", с которым я рос", - сказал Оскар.

Его удивило то, что Пугачева раскритиковала поклонников, которые не разделили её мнение, которое касается российской политики и войны.

"Мне казалось, она всегда была такой мудрой, такая черепаха Тортилла, которая смотрит на всё, всё понимает, придерживается своего мнения. И вдруг она такая – да сами вы дураки. Были холопами, стали рабами … И разрушился образ моментально, она не перестала быть великой певицей, но человеком она быть перестала для меня", - сказал актер.

Ранее стало известно, что определилась судьба сказочного замка Пугачевой и Галкина в подмосковном поселке Грязь, которым очень интересуются российские власти после отъезда звездной пары из РФ.

Также мы рассказывали, что российский пропагандист Владимир Соловьев заявил, что певец Филипп Киркоров разорвал все связи с Аллой Пугачевой и Максимом Галкиным.

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