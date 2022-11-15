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"Приезжай хоть на денек": Алла Пугачева в цветах заманивает Максима Галкина домой - комик ответил

15 ноября 2022, 21:21

Звездные супруги празднуют начало третьего десятилетия вместе.

Максим Галкин, Алла Пугачева
Максим Галкин и Алла Пугачева поздравили друг друга с годовщиной / instagram.com/maxgalkinru

Российская певица Алла Пугачева и комик, шоумен и иностранный агент Максим Галкин сегодня празднуют годовщину отношений. Звездная пара отмечает особенный для них праздник по отдельности.

Примадонна сейчас находится с детьми в Израиле, в то время как ее супруг продолжает гастроли. Поэтому поздравлениями артисты обменялись на своих страницах в социальных сетях.

Галкин показал их с Пугачевой общее фото с трогательной подписью: "21 год вместе - люблю тебя, Алла, сегодня, как и в первый год, и ещё немного больше ❤️".

Кроме этого комик отправил своей супруге букет цветов. Которым Пугачева поспешила похвастаться - она поблагодарила Галкина за подарок, призналась в любви и напомнила, что его семья ждет его дома. "Сегодня наш праздник, любимый. 21 год вместе. Спасибо за цветы, которые ты прислал мне. Жду встречи. Приезжай хоть на денек ❤️❤️❤️", - пишет Примадонна.

Алла Пугачева
Алла Пугачева с праздничным букетом от Галкина / instagram.com/alla_orfey

Ранее стало известно, что определилась судьба сказочного замка Пугачевой и Галкина в подмосковном поселке Грязь, которым очень интересуются российские власти после отъезда звездной пары из РФ.

Также мы рассказывали, что российский пропагандист Владимир Соловьев заявил, что певец Филипп Киркоров разорвал все связи с Аллой Пугачевой и Максимом Галкиным.

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