Гребенщиков похвалил Пугачеву за ненависть к путинской России / скриншот, Пугачева инстаграм

Лидер группы "Аквариум" Борис Гребенщиков живет теперь в Великобритании. Певец при любом удобном случае напоминает, что ненавидит нынешнюю Россию и возвращаться туда не намерен.

В интервью немецкому изданию Bild, артист похвалил Аллу Пугачеву, которая также покинула страну-агрессорку.

"Мое уважение всегда к ней было огромным. Оно просто зашкаливает", - заявил Гребенщиков.

Ранее муж одной из главных пропагандисток Кремля Симоньян Тигран Кеосаян назвал автора и музыканта Бориса Гребенщикова "сумасшедшим украинцем".

Также он раскритиковал многих знаменитостей, которые выступили против войны в Украине и покинули Россию.

Также мы писали, что певица Лайма Вайкуле поддержала свою коллегу по сцене Аллу Пугачеву, которая обратилась к российским властям, попросив признать ее иностранным агентом.

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