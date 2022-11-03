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Гребенщиков похвалил Пугачеву за ненависть к путинской России

3 ноября 2022, 16:23

Борис Гребенщиков и Алла Пугачева одни из немногих, кто выступил против войны в Украине.

Гребенщиков, Пугачева
Гребенщиков похвалил Пугачеву за ненависть к путинской России / скриншот, Пугачева инстаграм

Лидер группы "Аквариум" Борис Гребенщиков живет теперь в Великобритании. Певец при любом удобном случае напоминает, что ненавидит нынешнюю Россию и возвращаться туда не намерен.

В интервью немецкому изданию Bild, артист похвалил Аллу Пугачеву, которая также покинула страну-агрессорку.

"Мое уважение всегда к ней было огромным. Оно просто зашкаливает", - заявил Гребенщиков.

Ранее муж одной из главных пропагандисток Кремля Симоньян Тигран Кеосаян назвал автора и музыканта Бориса Гребенщикова "сумасшедшим украинцем".

Также он раскритиковал многих знаменитостей, которые выступили против войны в Украине и покинули Россию.

Также мы писали, что певица Лайма Вайкуле поддержала свою коллегу по сцене Аллу Пугачеву, которая обратилась к российским властям, попросив признать ее иностранным агентом.

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Автор: Сергей Кущ
Алла Пугачева Борис Гребенщиков
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