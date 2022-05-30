"Твоя страна воюет, а ты украинец": Гребенщикова в России записали в украинцы

Гребенщиков собрал для Украины 12 млн/ Фото: cosmo.ru

Муж одной из главных пропагандисток Кремля Симоньян Тигран Кеосаян назвал автора и музыканта Бориса Гребенщикова "сумасшедшим украинцем".

По информации российских СМИ, Кеосаян раскритиковал многих знаменитостей, которые выступили против войны в Украине и покинули Россию.

Он также выступил против возвращения в эфир шоу "Вечерний Ургант". По его мнению, это станет плевком в лицо всем россиянам, а особенно тем, кто сейчас находится в окопах. Остановился он также и на других выехавших от позора знаменитостях.

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"Про Максимку Галкина вы тоже знаете прекрасно. Это понятно, они оформили, деньги берут. Боря Гребенщиков совсем сошел с ума. 12 миллионов где-то собрал украинцам. Твоя страна воюет, а ты украинец. Ну ты в этой ситуации взял другую сторону. Предательство? Предательство. Оправдывает ли это, что мы в конце 70-х все пели "Сползает по крыше старик Козлодоев"? Нет, не оправдывает", — высказывается он.

Кеосаян уверен, что многим звездам будет тяжело вернуться в Россию после таких "оскорблений". Они сразу столкнуться с критикой и хейтом.

Напомним, ранее Борис Гребенщиков назвал нападение РФ на Украину имперскими замашками и действиями больного человека. "Россия варварски, чудовищно, непристойно напала на Украину. Весь мир молчит, стоит в сторонке и нервно курит. Мне кажется непристойным, что одна страна уничтожает другую, а весь мир молчит", — говорит Гребенщиков.