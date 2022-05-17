Андрей Макаревич показал Аллу Пугачеву и Бориса Гребенщикова на вечеринке в Израиле

Примадонна сияет, музыканты пьют.
Российский музыкант, лидер группы Машина Времени Андрей Макаревич показал редкое фото в весьма занимательной компании.
Выступающий против войны в Украине и политики кремля артист сейчас проживает в Израиле, где продолжает творческую деятельность и принимает участие в благотворительных мероприятиях.
На одном из таких творческих вечеров - форуме свободной культуры СловоНово в Тель-Авиве, Макаревич столкнулся с давними друзьями - ныне нежелательной в рф Аллой Пугачевой, и музыкантом Борисом Гребенщиковым.
Историческая встреча попала на фото - артисты сидят за одним столом, Макаревич приобнимает Гребенщикова за плечи, а Алла Борисовна сидит, скромно сложа руки на коленях.
Стоит отметить, что, вопреки слухам о плохом самочувствии Примадонны, выглядит она очень свежо.
Поклонники рады видеть артистов в добром настроении и здравии, о чем не смущаются сообщить в комментариях к фото:
"Однозначно красавица и красавцы! Главное чтобы не заканчивался кураж и порох в пороховницах!"
"Достояние россии на родине Христа".
"Вы все прекрасны!!!"
"Лучшие люди!"
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