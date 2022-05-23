"Торгуют честью, чтобы угодить невменяемому правителю": Гребенщиков обругал артистов-фанатов Путина

Все, ныне происходящее в пределах Российской Федерации, легендарный русский рок-музыкант Борис Гребенщиков в категорическом тоне считает фашизмом.
Легендарный русский рок-музыкант и фронтмен группы "Аквариум" Борис Гребенщиков назвал нападение РФ на Украину имперскими замашками и действиями больного человека. Об этом Гребенщиков рассказал в интервью израильскому "Девятому каналу".
"Россия варварски, чудовищно, непристойно напала на Украину. Весь мир молчит, стоит в сторонке и нервно курит. Мне кажется непристойным, что одна страна уничтожает другую, а весь мир молчит", — говорит Гребенщиков.
Все, ныне происходящее в РФ, музыкант считает фашизмом.
"Уничтожение одной нации другой по признаку национальной принадлежности — это фашизм. Грубо говоря: если ты живешь на этой территории — мы тебя уничтожим. А никто не имеет права отбирать это право", — сказал рок-музыкант.
По его мнению, только психически больной человек может развязать настолько чудовищную войну.
"Если у власти находятся люди, сумасшедшие и больные, психически больные, то весь народ, вдохновленный телевизором, будет подстраиваться под них, чтобы получить от них деньги и другие блага. Люди торгуют честью, совестью и всем остальным, чтобы угодить невменяемому правителю", — сказал Гребенщиков.
Музыкант считает, что ситуации в Украине не достаточно уделяют внимания в мире. И именно поэтому он дает концерты, средства от продажи которых идут на нужды Украины и украинских беженцев.
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Напомним, ранее легендарный рок-музыкант и фронтмен коллектива "Машина времени" Андрей Макаревич, который осудил полномасштабное российское военное вторжение в Украину записал специальную песню-обращение к русским солдатам.
Музыкант опубликовал в Сети черно-белое видео, в котором а-капелла исполняет песню о ненужной войне, в которой просто гибнут солдаты ‒ просто как пушечное мясо.
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