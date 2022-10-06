Даниэля Салема ограбили на "нуле" - что украли у звездного защитника

Даниэль Салем стал жертвой ограбления на фронте / instagram.com/daniel_jihad_salem

Украинский актер и ведущий, а нынче - защитник Украины в составе спецподразделения авиаразведки Даниэль Салем делится с поклонниками особенностями жизни украинского воина, когда это возможно.

Про саму службу звездный защитник рассказывает мало, больше описывает наблюдения и эмоции, однако не скрывает, что и на "передке" случаются различные казусы. Даже война этому не помеха.

Так недавно на совей странице в Instagram Салем рассказал, что на фронте лишился очень ценной вещи - неизвестный человек стянул из машины Даниэля его персональный спальный мешок.

Пропажа жизненно необходимой вещи возмутила защитника. В сторис он записал к вору короткое сообщение: "Хочу передать привет тому, кто, бляха, залез в мой пикап и украл мой любимый спальник. Мой личный. Ну зачем он тебе. Тварь".

Даниэль Салем стал жертвой ограбления на фронте / instagram.com/daniel_jihad_salem

Ранее украинская певица и продюсер Наталья Могилевская рассказала, что танцор ее балета попал под расстрел гуманитарной колонны в Запорожье. Парень получил серьезные повреждения и потерял мать.

В то же время киевлянка-предательница Наташа Королева оправдалась за мужа-рашиста Тарзана, и объяснила, почему он, как офицер, первым не пошел на фронт.

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