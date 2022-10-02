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Обстрел колонны в Запорожье: танцор Натальи Могилевской получил серьезные ранения и лишился матери

2 октября 2022, 11:45

Никита Ткаченко был в одной из машин, когда ракета оккупантов ударила по мирным украинцам.

Наталья Могилевская, Никита Ткаченко
Танцор Могилевской с семьей попал под обстрел колонны в Запорожье / instagram.com/nataliya_mogilevskaya, instagram.com/tkach_

Украинская певица и продюсер Наталья Могилевская рассказала, что горе, которое принес в Украину 30 сентября ракетный удар российских оккупантов по колонне мирных жителей в Запорожье, коснулась и ее. На данный момент жертвами теракта стали более сотни человек: по состоянию на утро второго октября известно о 31 погибшем и более 70 раненых с повреждениями разной степени тяжести.

Среди них оказался и танцор балета Могилевской Никита Ткаченко, который с родителями в момент ракетного удара стоял в колоне. Об этом артистка сообщила на своей странице в Instagram.

"Все вы слышали об ужасной трагедии, которая вчера произошла в Запорожье. 30 мирных жителей стали жертвами обстрелов ВС РФ гуманитарной колонны. В этой колонне Никита находился с матерью. К сожалению, Екатерина получила осколочное ранение в грудь, повлекшее смерть. Никита сейчас находится в больнице. Без матери осталось два сына. Царство небесное Екатерине и всем погибшим", - пишет Могилевская.

Молодой человек сейчас получает необходимую ему медицинскую помощь. У него осколочное ранение в ногу и временная потеря слуха на правое ухо. Однако Никита настроен оптимистично - осколок попал в мышцу и не повредил кость, а барабанная перепонка целая, так что слух, вероятней всего, вернется. Об этом он рассказал на своей странице в социальных сетях.

Несмотря на то, что нога Ткаченко повреждена, есть возможность, что он сможет вернуться к своей карьере танцора и хореографа.

Обстрел колонны в Запорожье: танцор Натальи Могилевской получил серьезные ранения и лишился матери
Танцор Могилевской с семьей попал под обстрел колонны в Запорожье / instagram.com/tkach_

Во время ракетного удара Ткаченко находился в колоне с родителями: отец Никиты не получил повреждений, так как находился в безопасном укрытии, а мама танцора Екатерина получила ранения, не совместимые с жизнью.

Обстрел колонны в Запорожье: танцор Натальи Могилевской получил серьезные ранения и лишился матери
Никита Ткаченко с мамой Екатериной / instagram.com/tkach_

Обстрел РФ колонны гражданских в Запорожье

Напомним, 30 сентября около 07:00 Россия нанесла ракетные удары по Запорожью. Враг выпустил 16 ракет с применением ЗРК С-300. Четыре ракеты попали в район авторынка и по гражданской гуманитарной колонне на выезде из города к временно оккупированной территории.

Люди, которые стояли в очереди, планировали забрать своих родственников или отвезти гуманитарную помощь. Уже известно о 25 погибших и более чем 50 раненых в результате ударов РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия "пытается отомстить за нашу силу и свои неудачи". Он назвал тех, кто совершил этот обстрел, "кровожадными подонками", которые непременно будут отвечать за каждую погубленную жизнь украинцев.

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