Отмазался: Наташа Королева оправдалась, почему офицер Тарзан не идет на войну

Наташа Королева отмазала Тарзана от "могилизации" / instagram.com/koroleva__star

Пропутинский стриптизер Тарзан (Сергей Глушко) закончил Военно-космическую академию имени Можайского и имеет звание старшого лейтенанта. С началом полномасштабной войны в Украине Глушко нередко кичился этим, наивно полагая, что это дает ему право авторитетно рассуждать о событиях на фронте или политических решениях власть имущих.

Однако после объявления "частичной мобилизации" в РФ, стал тише воды, ниже травы - исчез из информационного пространства, а страницы в социальных сетях закрыл от посторонних глаз.

За смелого исключительно на словах мужа решила оправдаться артистка-запроданка Наташа Королева. В интервью росСМИ она объяснила, дескать Тарзан не отправился на фронт в первых рядах по веской причине.

"Сергей под мобилизацию попадает. Он, наверное, идет даже в самой первой категории. Единственное, что по возрасту не проходит, а так да. Если придет повестка, то что? То как все", - заявила Королева.

Очевидно у убеждений Тарзана все же есть возраст: для того, чтобы храбро поливать грязью чужую страну и одобрять геноцид украинской нации, у него еще полно сил и энергии. А чтобы пойти и делом доказать свои слова - он немощный старик.

Ранее российский музыкальный продюсер-путинист Иосиф Пригожин, который дружит с кремлевской верхушкой, взвыл от жалости, что его зять попал под "частичную мобилизацию", когда его дочь недавно родила первенца.

Еще один путинский прихлебатель Тимати разразился цветастой речью о том, что готов "отдать долг родине" и не боится "могилизации". Однако смело так рассуждал Тимур Юнусов лишь по причине своей непригодности.

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