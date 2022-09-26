"Меня мечтают увидеть в окопах": путинист Тимати трусливо намекнул, готов ли пойти на фронт

Тимати назвал условие, при котором пойдет на фронт / instagram.com/timatiofficial

Тимати (Тимур Юнусов), российский репер еврейско-татарского происхождения, принадлежит к когорте российских звезд, бодро скандирующих пропутинские лозунги на свою многомиллионную аудиторию.

Однако, с началом мобилизации в РФ, риторика его слов немного изменилась. На своей странице в Instagram он поспешил оправдаться за поездку в Узбекистан, в тщетных попытках выставить это, как запланированное путешествие, а не побег.

"Я в Москве. Дома. Никуда не собирался мигрировать и не собираюсь, мое место здесь. Повестку пока не получал, но это совсем не говорит о том что ее не будет. У меня нет паники, и разговоры о "перекрытии неба" и "военном положении" не вводят меня в состояние ступора. Я принял для себя эту ситуацию и с ней живу. ...В отношении мобилизации, получаю множество комментариев о том что меня мечтают увидеть в окопах, раз я такой патриот, то должен доказать примером. Я частично сам согласен с рядом этих комментариев, долг Родине отдать придётся рано или поздно всем кто столько лет жил, развивался и получал здесь", - заявил рашистский репер.

Поклонники его "творчества" тут же начали нахваливать своего кумира, дескать, какой смелый. Однако ослепленным кремлевской пропагандой людям, похоже не хватило ума обратить внимание на ремарку, которой Тимати закончил свой опус. "Ещё раз: Если будет нужна моя учетная специальность, то готов", - расхрабрился 39-летний репер.

Однако о какой учетной специальности идет речь - остается загадкой, ведь Тимати не проходил воинскую службу из-за психической непригодности, а значит военной специальности не получил. Нет у него и высшего образования, которое бы потенциально пригодилось армии РФ.

Впрочем, и сам идти в военкомат и становиться на учет, чтобы "отдать честь родине", Юнусов не торопится.

Ранее стало известно, что в России закрыли Театр Романа Виктюка. Актеров отправили "на удаленку" под благовидным предлогом, а само здание будет переоборудовано под военкомат.

Также рашистская пропагандистка Маргарита Симоньян предложила устроить флешмоб, в рамках которого богатые россияне должны покупать российских солдат на войну.

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