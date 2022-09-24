Симоньян предлагает богатым россиянам покупать людей на войну

Пропагандистка и сама уже вложилась в потенциальную "недвижимость", которая приедет из Украины в черном пакете.
Мобилизация в России, видимо, настолько идет не по плану, что там решили завести "карманных солдат". Такая "гениальная" идея несомненно принадлежит главному пропагандистскому рту - Маргарите Симоньян.
Кандидатка на международный трибунал Симоньян предложила устроить флешмоб, в рамках которого богатые россияне должны взять на содержание мобилизированное "домашнее животное", российского солдата.
"Напоминаю про мой флешмоб: каждый богатый человек выбирает 100 мобилизованных и платит им ежемесячно некую сумму, сколько может себе позволить. Мы проверим все данные, и я буду счастлива помочь тем, кому нужна помощь. Обеспеченные люди, присоединяйтесь", - призывает она спонсировать потенциальные "Лады Калины".
Сама Симоньян заявила, что тоже "вложилась" в идею. Правда, сколько будет платить людям, которых мобилизуют на войну в Украину, не уточнила.
Напомним, ранее черноротая пропагандистка выложила видео с моторной яхты, на которой она совершала поездку по реке в России.
Скорее всего, Симоньян путешествовала по реке Дон, потому как именно эту песню она фальшиво исполнила на камеру. Видео, которым она поделилась на своей странице в Телеграмм, не сильно понравилось ее подписчицам.
В частности, одна даже спросила, на чьей яхте каталась журналистка. На что получила хамский, как всегда, ответ.
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